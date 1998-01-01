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ЦИФРА НЕДЕЛИ: Спрос бизнес-туристов на перелеты по России упал на 48%

Причина резкого снижения командировочной активности — объявление частичной мобилизации

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали, как восстанавливался рынок корпоративных путешествий в III квартале 2022 и каким образом объявление частичной мобилизации в России повлияло на командировочную активность.

По данным исследования, число перелетов бизнес-туристов по внутренним направлениям в III квартале 2022 выросло на треть по сравнению с I кварталом 2022 и на 2% ко II кварталу 2022.

Однако относительно аналогичного периода прошлого года спрос на перелеты по России у представителей бизнеса сократился на 8% и не достиг показателей «допандемийного» 2019 года на 29%.

Востребованность зарубежных направлений у деловых путешественников выросла по сравнению с прошлым годом на 79%, а к объемам «допандемийного» 2019 года спад составил 60%. Рост спроса относительно показателей I квартала 2022 достиг 43%, а ко второму кварталу востребованность зарубежных направлений у бизнес-туристов выросла на 14%.

Доля перелетов за рубеж в общем числе бронирований представителей бизнеса в III квартале 2022 составила 11% – до пандемии она достигала 18% (в III квартале 2021 – 6%, в I/II кварталах 2022 – 10%).

Доля перелетов деловых путешественников по России в салоне бизнес-класса сохраняется на уровне 3%. На зарубежных маршрутах доля бизнес-класса сократилась до 11%, стремясь к «допандемийным» показателям в 10% (в III квартале 2021 – 13%, в I квартале 2022 – 14%, во II квартале 2022 – 12%).

Эксперты также отметили рост числа возвратов авиабилетов на зарубежные направления, он составил 125% по сравнению с двумя неделями, предшествующими началу частичной мобилизации. Таким образом, доля возвратов на рейсы по России, в среднем составляющая 7%, выросла в течение двух недель до 36%, а доля возвратов на зарубежные рейсы достигла 47%. При этом продажи авиабилетов за рубеж сократились после объявления о частичной мобилизации на 18%. Эксперты отметили, что доля зарубежных авиабилетов в общем числе бронирований у представителей бизнеса за две недели с 21 сентября составила 17% (18% в III квартале 2019).

«Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, в III квартале 2022 мы видели признаки восстановления индустрии делового туризма. Такие индикаторы стабильности, как глубина бронирования и доля перелетов бизнес-классом на зарубежных маршрутах, практически достигли показателей 2019 года, – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

– Однако после объявления частичной мобилизации спад спроса представителей бизнеса на авиабилеты по России достиг 48%, а число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза».