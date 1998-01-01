"Несмотря на эффект пандемии и глобальный экономический кризис, Шри-Ланка остается одним из самых популярных направлений для российских туристов. Наша сильная сторона — очень разнообразный туризм. Шри-Ланка – это не только пляжный, но и религиозный, спортивный, экскурсионный и другие виды туризма", — сказал он. По словам дипломата, до пандемии Шри-Ланка принимала 2,2 млн иностранных туристов в год, а доходы бюджета от туристической отрасли составляли $4,3 млрд.