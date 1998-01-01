Новости Посол Шри-Ланки в России: «Главная новость — возобновление полетов "Аэрофлота" 9 октября» Кроме «Аэрофлота», в ноябре на Шри-Ланку полетит и AZUR air

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Коломбо 9 октября, а с 3 ноября к двум рейсам в неделю национального перевозчика добавятся четыре рейса авиакомпании AZUR air, сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве посол Шри-Ланки в России Джанита Абевикрема Лиянаге, - сообщает «Интерфакс». "Главная новость для нас — возобновление полетов "Аэрофлота" 9 октября. Запланированы два рейса в неделю и в воскресенье будет выполнен первый рейс, а следующий состоится в четверг. В добавление к этому авиакомпания AZUR air получила все разрешения на выполнение чартерных перелетов из Москвы на Шри-Ланку с 3 ноября. Авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю. Сегодня утром у меня были переговоры в Росавиации, чтобы получить все финальные подтверждения. Со следующей недели у нас будет два рейса и с 3 ноября — шесть еженедельных рейсов", — сказала она на пресс-конференции. По словам посла, также на встрече в Росавиации обсуждалась возможность возобновление рейсов в Россию национального перевозчика SriLankan Airlines, но этот вопрос пока находится на стадии обсуждения. "Также идет активная работа между банками Шри-Ланки и России, чтобы решить проблемы с платежами российских туристов во время отдыха", — добавила дипломат. Шри-Ланку за восемь месяцев 2022 года посетили 50 тыс. российских туристов, доля России в общем объеме иностранного турпотока составила 10%, сообщил в свою очередь советник посольства Шри-Ланки в РФ Чамила Джаяратна. "Несмотря на эффект пандемии и глобальный экономический кризис, Шри-Ланка остается одним из самых популярных направлений для российских туристов. Наша сильная сторона — очень разнообразный туризм. Шри-Ланка – это не только пляжный, но и религиозный, спортивный, экскурсионный и другие виды туризма", — сказал он. По словам дипломата, до пандемии Шри-Ланка принимала 2,2 млн иностранных туристов в год, а доходы бюджета от туристической отрасли составляли $4,3 млрд. Генеральный директор туроператора "Пантеон Трэвел" Анатолий Гаркушин, в свою очередь, рассказал, что "Аэрофлот" начал продажу билетов на Шри-Ланку около месяца назад и спрос на них растет по мере приближения старта полетов. Минимальная стоимость билета в оба конца на 9-17 октября составляет 63,4 тыс. рублей с багажом на человека. По словам эксперта, спрос сейчас восстанавливается после проседания в конце сентября, но средний чек на путешествие стал ниже. Россиянам для посещения Шри-Ланки нужна виза, которую можно оформить заранее, заполнив анкету на сайте посольства и получив разрешение на въезд ETA. Можно также получить визу в аэропорту по прилету, но, по словам г-на Гаркушина, был случай, когда туриста пытались не пустить на рейс Emirates из-за отсутствия визы, поэтому надежнее оформить ее заранее. Консульский сбор составляет $40. Для въезда на Шри-Ланку невакцинированные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета, или антиген-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Вакцинированные туристы и дети до 12 лет от тестов освобождены. Декларация здоровья для въезда в страну больше не нужна. /TOURBUS.RU

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