Будущее туризма на Каспии — миллион туристов в год и начало круизного судоходства

Каспийское побережье может принимать не менее миллиона путешественников в год, его потенциал в плане туризма огромен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая вчера на Втором Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Москве. Представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана на нем обсудили актуальные вопросы сотрудничества, - сообщает «Интерфакс».

По словам г-на Мишустина, необходимы практические договоренности между прикаспийскими государствами, которые позволят нарастить туристические обмены. Он сообщил, что Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. По предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспийскому морю.

«Предлагаю ускорить согласование этих документов. И договориться о регулярных встречах руководителей туристической отрасли. Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления, в том числе по морю с посещением портовых городов», – сказал Михаил Мишустин.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила в свою очередь, что туризм является одним из ключевых направлений сотрудничества России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. «Объем взаимных турпотоков уже сегодня составляет 12,5 млн поездок. Потенциал – на порядок больше», – написала она в своем телеграм-канале по итогам участия в форуме.

Круизное судоходство по Каспийскому морю впервые в истории начнется в 2023 году, сообщила также в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на круглом столе в рамках Второго Каспийского экономического форума.

«Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики. У нас два основных трека, по которым нужно активно работать, объединять усилия: первое — это логистика и все, что связано с транспортом. И второе очень важное направление, где всем нужно объединять усилия — все, что касается туристической инфраструктуры.

Я вижу большой очень потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря. Это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха», — сказала она.

Отдельно Зарина Догузова остановилась на круизах по Каспийскому морю. «Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов — это сам круизный флот.

Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер «Петр Великий». Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство», — заявила она.

/TOURBUS.RU