Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вернет деньги за авиабилеты мобилизованным россиянам

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вернет деньги за неиспользованные авиабилеты без штрафов и сборов мобилизованным россиянам и их ближайшим родственникам при предоставлении документов, подтверждающих статус военнообязанных. Это следует из письма перевозчика своим агентам, сообщает «Интерфакс».

«Turkish Airlines информирует, что в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ для всех билетов с вылетом из России по всем направлениям маршрутной сети авиакомпании начиная с 23 сентября 2022 и оформленных до 21 сентября 2022 (включительно), для военнообязанных граждан РФ и их родственников первой категории (мать, отец, супруга, дети), путешествующих вместе либо по одному направлению в разные даты, в случае проведения транзакции до 3 октября 2022 года (включительно) отмена и возврат неиспользованных билетов может проводиться без штрафов и сборов вне зависимости от правил оригинального билета.

Данное правило также распространяется на билеты с сегментами интерлайн-перевозки», – говорится в документе.

Как уточняет авиакомпания, для оформления возврата необходимо предоставить повестку, мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние.

Также необходимы документы, подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства и ему было в этом отказано с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учете, либо документы о том, что гражданин состоит на воинском учете и обратился за разрешением на выезд с места жительства, но ответ им еще не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в РФ (по 20.09.2022).

Напомним, что ранее несколько российских авиакомпаний и «РЖД» заявили о готовности вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным россиянам. Среди них «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Азимут» и другие.

Вместе с тем сегодня эксперты «Интуриста» заявили в СМИ, что скорее всего, чартерные рейсы в категорию возвратов не попадут, что приведёт к прямым убыткам компаний, располагающих блоками мест на Turkish Airlines. За разъяснениями в «Интуристе» обратились к авиаперевозчику.

В «Интуристе» также обратили внимание, что под возврат не попадают групповые бронирования.

Кроме того, отмечают эксперты, комментирущие сегодня в СМИ этот вопрос, чтобы претендовать на возврат, необходимо подать в авиакомпанию документы, подтверждающие, что пассажир мобилизован. Но Turkish Airlines – иностранная компания, которая базируется в одной из стран НАТО. Правомерно ли предоставлять ей данные о статусе военнообязанного?

«Я думаю, что сейчас никто однозначно на этот вопрос не ответит», – прокомментировал эти обстоятельства глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

/TOURBUS.RU