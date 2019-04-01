Cтраны ЕС стали требовать при оформлении виз «европейские» страховые полисы

Сразу несколько стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии включили в пакет документов для оформления шенгенских виз российским туристам страховые полисы европейских компаний, эксперты считают, что усложнит организацию поездок самостоятельным туристам, - сообщает «Интерфакс»,

На сайтах визовых центров Германии, Словении и Мальты появилась информация, что полис медицинского страхования, который входит в пакет документов на получение шенгена, теперь должен быть выдан иностранными компаниями. Так, Германия сообщает о туристической медстраховке, оформленной в ЕС. Словения и Мальта требуют полис, выданный страховыми компаниями, находящимися за пределами РФ, но приоритет отдается страховщикам из стран Евросоюза.

Ранее все европейские консульства без проблем принимали туристические страховки, оформленные российскими компаниями.

Как считает гендиректор туроператора «Чайка-Тур» Александр Турченко, это требование сильно усложнит организацию самостоятельных поездок в Европу, «Появление требования европейских страховок в принципе осложняет работу, потому что стоимость услуги небольшая, а волокиты с ней много. Но турфирмы, я думаю, смогут решить проблему. А вот индивидуалы, самостоятельные путешественники смогут сделать страховки только через своих родственников или деловых партнеров. Это займет немало времени», — сказал он «Интерфаксу».

По словам г-на Турченко, в его компании страховки для поездок в Германию заказываются у немецких партнеров, поэтому система уже отлажена. «Важно отметить, что европейские страховщики имеют полное право брать на себя ответственность за страхование иностранных путешественников. Это не больничная страховка, а туристическая, и она ограничена по срокам – не более 90 дней», — подчеркнул эксперт.

Как заметил г-н Турченко, стоимость европейской страховки не сильно выше российской, и проблема не в ее высокой цене, а в оплате.

«Условно, российская обходилась в 1 евро в день, а оформление страховки в Европе, в зависимости от страховой компании, варьируется от 1,5 до 2-2,5 евро. Тут основная проблема в том, что наши карточки не принимаются, и такие вопросы проще решить через туркомпании, которые ведут взаиморасчеты с партнерами», — заключил эксперт.

Между тем, на сайтах консульств и визовых центров других стран ЕС требование именно европейских страховок не указано, а значит туристы могут подавать пакеты документов на Шенген с полисами российских страховщиков.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour подтвердили, что в консульстве Греции не возникает проблем с оформлением шенгенских виз с российскими страховками. «Туристам, бронирующим пакетные туры в Грецию, необходимо оформить страховку. Греция принимает российскую страховку, а мы работаем с широким перечнем крупных отечественных страховых компаний», — пояснили в компании.

Напомним, с 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России. С этой даты к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, применяются общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. В частности, стоимость визы выросла с 35 до 80 евро, заявителю необходимо предоставлять расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось вплоть до 45 дней.

/TOURBUS.RU