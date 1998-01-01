Ростуризм рассказал о правилах возврата средств за туры мобилизованным гражданам

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала сегодня о правилах возврата средств за туры по России и за рубеж гражданам, которые не смогли отправиться в поездки из-за частичной мобилизации.

«В условиях частичной мобилизации, ограничений на перемещение граждан Российской Федерации не предусматривается», — напомнила она в своем телеграм-канале, который цитирует «Интерфакс».

При получении отказа в пересечении границы туристу необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания на ограничение прав в выезде. «Такой документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура. При этом необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесенных по туру расходов», — пояснила Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, для возврата денег за тур по России или за рубеж турист, получивший повестку, должен обратиться к туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Это можно сделать как лично, так и через своего представителя – родственника или человека, с которым планировалась поездка.

При обращении нужно предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором можно переоформить тур или место мобилизованного на другого человека, аннулировать поездку конкретно призывника или аннулировать тур полностью на всех участников.

Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура.

«Это значит, что в случае отмены тура возврат производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов – то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т.д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата», — подчеркнула Зарина Догузова.

Между тем, Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные боронования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов.

Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд.

"Что касается возвратов средств за путевки, мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности оперативно возвращать средства всем, кто призывается в рамках частичной мобилизации", — заявила также сегодня Зарина Догузова журналистам.

/TOURBUS.RU