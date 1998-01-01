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Директор турфирмы из Мичуринска обвиняется по 38 уголовным делам

Предварительный ущерб от обмана туристов составил около пяти млн рублей

Жительница города Мичуринска Тамбовской области стала фигурантом 38 уголовных дел о мошенничестве в сфере туристического бизнеса, сообщает сегодня пресс-служба УМВД по региону.

Следствием установлено, что в одном из турагентств Мичуринска клиентам обещали организовать лучший отдых как в России, так и за ее пределами. Деньги за оказание услуг принимала 39-летняя генеральный директор фирмы. При этом она не принимала никаких мер по выполнению взятых на себя обязательств.

"В результате, когда заказчики туров приезжали в аэропорты, на вокзалы, там их никто не ждал. В телефонных разговорах и при личных контактах бизнес-леди ссылалась на трудности в оформлении поездок из-за происходящих событий в стране", — говорится в сообщении. По информации полиции, всего были обмануты 38 человек — жители как Тамбовской области, так и других регионов. Предварительный ущерб от мошенничества составил порядка 5 млн рублей. В помещении туркомпании уже прошли обыски, назначен ряд экспертиз. При этом объяснить, куда ушли деньги, подозреваемая объяснить не смогла. Как отметили в пресс-службе, турагенство работает с 2012 года. Ранее проблем с организацией поездок не было, за сорванный отдых в компании возвращали деньги. Но в последнее время турфирма стала напоминать финансовую пирамиду: недовольным клиентам деньги возвращались из средств, поступивших от новых заказчиков.

Отметим, что за последнее время руководители ряда региональных турфирм были приговорены к реальным срокам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

Так, как мы сообщали ранее, минувшим летом Киселевский городской суд (Кемеровская область) приговорил 35-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в мошенничестве, к четырем годам колонии общего режима - от ее действийпострадали 57 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 6,5 млн руб.

Также стало известно, что бывший директор туристического агентства в Омске была оосуждена этим летом на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. ей удалось похитить у 69 клиентов денежные средства на сумму более 8 млн руб .

Наконец, в сентябре суд в Нижнем Тагиле приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима местную жительницу, обвиняемую в обмане туристов на более чем 2,4 млн рублей.

/TOURBUS.RU

