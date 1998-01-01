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«Победа» начнет полеты из Москвы в Минск/ «Россия» переводит ряд рейсов из «Шереметьево» во «Внуково»/ «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Минеральные Воды из шести городов

«Победа» начнет полеты из Москвы в Минск

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября запустит регулярные рейсы Москва — Минск. Полеты будут выполняться ежедневно из аэропорта "Внуково", сообщила представитель компании .

С июня этого года "Победа" выполняет рейсы в Минск из Санкт-Петербурга, по три раза в неделю. По данным сайта компании, это ее единственное международное направление на данный момент. Все свои зарубежные рейсы перевозчик приостановил в марте.

«Россия» переводит ряд рейсов из «Шереметьево» во «Внуково»

Авиакомпания "Россия", базовым аэропортом в Москве которой является "Шереметьево", с ноября начнет выполнять несколько внутренних рейсов из "Внуково".

Согласно сообщению перевозчика, из "Шереметьево" во "Внуково" будут переведены рейсы в Екатеринбург и Челябинск. Кроме того, будет запущено новое для "России" направление с вылетом из Москвы — в Казань.

В зимнем расписании полеты по этим трем направлениям будут выполняться ежедневно на Airbus А319. Как отмечается, "Россия" продолжит расширять маршрутную сеть из "Внуково".

Несколько лет назад "Внуково" был базовым аэропортом в Москве для "России". Переводить рейсы в "Шереметьево" компания начала осенью 2018 года. "Шереметьево" является базовым для "Аэрофлота" — материнской компании "России".

Как сообщалось, третья авиакомпания группы "Аэрофлот" — "Победа" — в ноябре также переведет часть московских рейсов из "Внуково" в "Шереметьево".

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Минеральные Воды из шести городов

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной программы запланировано с 23 декабря 2022 года.

Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю.

Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 45,8 млн.

Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

/TOURBUS.RU

