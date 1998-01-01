«Мы исходим из того, что программа туристического кешбэка не закрывается и мы вернёмся к вопросу её финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году и в последующие годы», — сказала она в кулуарах Второго Каспийского экономического форума в Москве.

 

Г-жа Догузова подчеркнула, что программа работала очень эффективно. «Ей были довольны и туристы, и регионы, и бизнес, поэтому будем работать в этом направлении. Понятно, что сложный бюджетный цикл на 2023, 2024-2025 годы и Минфин, исходя из текущих приоритетов, перераспределяет расходы, но мы будем возвращаться к вопросу ее финансирования. Отраслевой бизнес, конечно, просит, и нас активно в этом деле поддерживает», — сказала она.