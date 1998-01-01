|
06 октября
Профессионалы туризма просят сохранить программу кешбэка
В проекте федерального бюджета средства на продолжение программы кешбэка не выделены
Российский союз туриндустрии направил на имя председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева обращение в связи с отсутствием финансирования программы кешбэка в проекте федерального бюджета на 2023 и плановые 2024 и 2025 гг., сообщили в пресс-службе объединения.
«В бюджете на 2022 и плановые 2023-2024 гг на программу туристического кешбэка было заложено по пять млрд рублей ежегодно. В пояснительной записке к новому бюджету на 2023 и плановые 2024-2025 гг указано, что финансирование программы будет уменьшено на 5 млрд. руб. ежегодно. До нуля, соответственно.
В этом случае как потребители, так и сама туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. РСТ последовательно выступал за продление программы кешбэка, признавая ее высокую эффективность с момента запуска», — сообщили в пресс-службе.
В РСТ подчеркнули, что кешбэк серьезно влияет на популярность туристических поездок в регионы РФ у россиян.
«Как показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное в ноябре 2021 года, программа оказывает значительное влияние на решение людей поехать в отпуск. Согласно опросу, 15% участников программы точно не рассматривали для себя поездку без кешбэка, еще 15% скорее всего не поехали бы, 23% с учетом кешбэка однозначно предпочтут путешествие по России заграничной поездке, а 22% скорее выберут поездку внутри страны благодаря возможности получения кешбэка.
Регионы России, в том числе и те, что не считались традиционно привлекательными для туристов, также отмечают существенное влияние программы кешбэка на увеличение турпотоков. К примеру, в Иркутской, Новосибирской областях, на Алтае и в Хакасии турпоток вырос на 10–20%», — отметили в пресс-службе, напомнив, что программа кешбэка повлияла также на регионы Дальнего Востока.
Как напоминают авторы письма, туроператоры отмечали четырехкратный рост бронирований поездок по России по сравнению с показателями прошлого года, при этом доля продаж туров с кешбэком составила 80%.
«РСТ считает программу кешбэка одним из ключевых драйверов развития внутреннего туризма в стране, особенно в контексте сложившейся ситуации. В настоящий момент ситуация на туристическом рынке характеризуется резким падением объемов не только международного (въездного и выездного) туризма, но и продаж в сфере внутреннего туризма.
Горизонт восстановления турпотоков до уровня 2019 года отодвигается, как минимум, на 2024-2025 годы, и только в случае сохранения планировавшихся ранее объемов финансовой поддержки отрасли.
Это особенно касается программы туристического кешбэка, других мероприятий по поддержке турбизнеса, а также реализации крупных инвестиционных проектов, на которые уже направлены значительные средства частных инвесторов», — подчеркивают в РСТ.
Ростуризм рассчитывает на продолжение программы туристического кешбэка в 2023 году и в последующие годы, так как она показала свою эффективность для отрасли, сообщила журналистам сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Мы исходим из того, что программа туристического кешбэка не закрывается и мы вернёмся к вопросу её финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году и в последующие годы», — сказала она в кулуарах Второго Каспийского экономического форума в Москве.
Г-жа Догузова подчеркнула, что программа работала очень эффективно. «Ей были довольны и туристы, и регионы, и бизнес, поэтому будем работать в этом направлении. Понятно, что сложный бюджетный цикл на 2023, 2024-2025 годы и Минфин, исходя из текущих приоритетов, перераспределяет расходы, но мы будем возвращаться к вопросу ее финансирования. Отраслевой бизнес, конечно, просит, и нас активно в этом деле поддерживает», — сказала она.
/TOURBUS.RU