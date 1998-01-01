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Туроператор «АРТ-Тур» с размахом отметил свое тридцатилетие

Грандиозное празднование юбилея с массой сюрпризов состоялось в концертном зале «Мир»

Первого октября в БКЗ «Мир» туроператор «АРТ-ТУР» отметил свое 30-летие. На празднике были дорогие партнеры из разных уголков мира, любимые агенты и друзья компании.

Празднование было поистине грандиозным! Тон вечера задал музыкальный коллектив «Арфа-саунд», который в зоне велкома исполнял популярные композиции в классическом стиле. Гости общались, поздравляли виновников торжества, наслаждались шампанским и делали незабываемые фотографии в стильных фотозонах.

А потом, как по мановению волшебной палочки, запел повар и официанты! И не просто запели, а исполнили оперные арии, что стало большой неожиданностью и приятным удивлением.

Вскоре распахнулись двери в зал, где гостей ждало немало сюрпризов. Открыли вечер воздушные гимнасты с потрясающим номером на люстрах. Далее гостей ждала премьера очень теплого и душевного видеоролика, который «АРТ-ТУР» подготовил о своих сотрудниках. Все еще раз убедились, что «АРТ-ТУР» - это дружная, сплоченная команда профессионалов и туроператор с человеческим лицом.

После приветственной речи генерального директора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, в которой он поблагодарил всех гостей, за то, что разделили с ними этот праздник, вечер продолжил всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина, который специально на один вечер прилетел в Москву со своим коллективом, чтобы поздравить «АРТ-ТУР» с юбилеем! Он исполнил свои лучшие композиции.

Приятным удивлением для гостей стал дуэт Алессандро Сафина и Оксаны Федоровой – единственной россиянки, удостоенной титула «Мисс Вселенная», которая так же пришла поздравить «АРТ-ТУР» с юбилеем. Вместе они исполнили прекрасную Bessame Mucho. Финальным номером выступления Алессандро Сафина стала узнаваемая во всем мире песня Luna, которая сорвала шквал аплодисментов.

Уже традиционным событием юбилеев «АРТ-ТУР» стал модный показ ART Fashion дизайнера Анаит Арутюновой. Анаит представила новую коллекцию изделий для современных и изысканных девушек и женщин.

Все модели выполнены из натуральных материалов, с авторской фурнитурой из разных уголков мира и представлены в единственном экземпляре. Показ прошел при участии Дарьи Черныш и ее моделей из Дома моды Славы Зайцева.

Апогеем вечера стало выступление Сергея Лазарева - зажигательные, трогательные и всеми любимые песни пели всем залом и отрывались от души. А вынос гигантского именинного торта сопровождало неизменное Happy Birthday в исполнении самого маэстро Алессандро Сафина!

Поддерживать танцевальный градус продолжил музыкальный коллектив The Times Band, исполнивший мировые хиты.

Туроператор «АРТ-ТУР» еще раз благодарит всех партнеров, агентов и гостей, кто смог разделить с ним это знаменательное событие.

/TOURBUS.RU

