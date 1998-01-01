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Европейские банки перестают принимать выпущенные в России «китайские» карты

Газета «Известия» сообщает о проблемах с российскими картами UnionPay, возникшими в Чехии, Испании, Финляндии и ряде других стран ЕС

Банки Чехии и Испании отказываются принимать выпущенные в России карты китайской платежной системы UnionPay, - сообщает сегодня газета «Известия».

Так, банкоматы чешского KB Bank более не принимают карты UnionPay, сообщили в call-центре кредитной организации, уточнив, что речь в целом идет о картах UnionPay, независимо от страны выпуска.

Вместе с тем, по сообщениям пользователей, другой банк Чехии — Ceska Sporitelna — по-прежнему принимает российские карты UnionPay. В кредитной организации «Известиям» подтвердили эту информацию.

Также в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. Пользователи сообщали, что последние несколько дней ATM перестали выдавать наличные по таким картам, хотя еще одну-две недели назад операции по ним успешно проходили.

Чаще всего проблемы возникали с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING: как с «пластиком» UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

«Известия» направили запросы в испанские банки, ограничивали ли они прием карт UnionPay. В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС.

Там уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций, однако точный список не предоставили.

Пользователи также фиксировали единичные сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC на Кипре. Однако в call-центре компании сообщили, что до сих пор работают с «пластиком» китайской платежной системы, в том числе выпущенным российскими банками.

При этом недавно были введены технические ограничения на снятие наличных — выполнить несколько операций подряд невозможно, между ними должно пройти не менее нескольких часов, а лимит составит €1,4 тыс. в день, уточнили в call-центре.

Помимо этого, в профильных чатах клиенты делятся информацией от болгарского DSK Bank о том, что с 26 октября банк перестанет работать с UnionPay. Однако в центре поддержки сообщили, что переговоры в этом направлении между банком и UnionPay продолжаются.

Начиная с 3 октября прием карт китайской платежной системы приостановлен в финских банкоматах Nosto, писали ранее местные СМИ. Это решение связано с наплывом российских туристов, которые «опустошают в течение нескольких часов» банкоматы, снимая деньги с кредитных карт UnionPay.

Отказ европейских банков от приема карт UnionPay, безусловно, выступает частью системного давления не только на финансовый сектор, но и на население РФ, считает гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.

А также — дополнительным способом для европейских игроков обезопасить себя от вторичных санкций при взаимодействии с российскими банками.

Впрочем, среди россиян карты UnionPay слабо распространены, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его ожиданиям, вряд ли европейские игроки захотят терять поток китайских клиентов и идти по пути полного блокирования платежной системы.

/TOURBUS.RU