Как теперь получить кипрскую визу

Для получения национальной визы Кипра российским туристам теперь придется запастись более внушительным пакетом документов и более длительным временем, чем ранее, - сообщает сегодня АТОР.

Как напомнили в ассоциации, из-за приостановки прямых рейсов между РФ и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы.

Однако наши соотечественники по-прежнему могут путешествовать на Кипр: средиземноморское государство не закрывало границ для российских туристов. Так, в продаже в России есть туры на Кипр через Армению.

Для въезда на Кипр потребуется многократная действующая шенгенская виза, или многократная национальная виза Румынии, Хорватии или Болгарии, или же кипрская национальная виза.

Национальная виза выдается гражданину РФ для въезда на Кипр и действительна для одного или нескольких въездов. Многократная виза может выдаваться сроком до 3 лет и в исключительных случаях до 5 лет по усмотрению Генерального консула.

Общий срок пребывания по данной визе не должен 90 дней в течение 180-дневного периода.

С 1 июля документы на кипрскую визу подаются только в порядке живой очереди, напомнили в Генеральном Консульстве Кипра в Санкт-Петербурге. При этом с октября произошло важное изменение: теперь российским заявителям для получения кипрской национальной визы требуются документы, подтверждающие финансовую состоятельность.

Это может быть как справка с работы (с информацией о зарплате, сроке трудоустройства и должности), так и другое подтверждение наличия финансовых средств. Например, выписка с банковского счета или дебетовой карты с движением средств за три последних месяца или подтверждение спонсорства.

В обязательном порядке предоставляются копия ваучера на проживание, предоставленного отелем на Кипре (с указанием всех имен заявителей, адреса проживания, контактных телефонов и сроков проживания) или оригинал договора на приобретение недвижимости на Кипре с копией.

Если россиянин путешествует на Кипр по приглашению, потребуется предоставить соответствующее приглашение с заверенной подписью приглашающего лица, а также копию его паспорта или удостоверения личности (ID card).

При этом Генеральное консульство может дополнительно запросить банковскую гарантию приглашающего (выписки с банковского счета и пр). Если заявитель приглашается лицом, не являющимся гражданином Кипра, необходимо предоставить подтверждение того факта, что данное лицо находится на Кипре на законных основаниях.

Во всех случаях консульство вправе запросить у туристов дополнительные документы, доказывающие факт поездки на Кипр с туристическими целями.

Как говорится в разъяснениях посольства Республики Кипр в Москве, у российских заявителей должны быть авиабилеты на Кипр и обратно (должен быть подтвержден билетами весь маршрут: РФ – третья страна – Кипр, Кипр – третья страна – РФ).

Билеты не предоставляют только те заявители, которые являются собственниками недвижимости на Кипре, а также заявители, имеющие приглашение от близкого родственника, проживающего на Кипре.

Изменились и сроки оформления национальных кипрских виз. По информации Генерального rонсульства Республики Кипр в Санкт-Петербурге, теперь срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 5 рабочих дней ( ранее - один день).

Напомним, что национальная кипрская виза оформляется гражданам РФ бесплатно.

/TOURBUS.RU