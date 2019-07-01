Туроператоры: спрос на поездки постепенно восстанавливается

Эксперты комментируют ситуацию на внутреннем и выездном туррынках после заметного снижения спроса в конце сентября

Спрос на путешествия среди российских туристов постепенно восстанавливается после серьезного спада сразу же после объявления частичной мобилизации, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на ведущих туроператоров.

«Мы наблюдаем восстановление темпа и объемов бронирования туров. Наибольшим спросом пользуются путевки на средиземноморское побережье Турции, где до конца октября еще продолжается пляжный сезон и стоит хорошая погода. На втором месте туры по России, далее следуют ОАЭ, Египет, Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланка», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

В конце сентября в «Интуристе» фиксировали падение числа бронирований, поэтому цены на пакетные туры с чартерной перевозкой на ближайшие даты стали снижаться. А вот цены на туры с регулярной перевозкой за рубеж по-прежнему в несколько раз выше.

Турция, ОАЭ и Египет пользуются спросом и у туроператора Fun&Sun: они входят в топ-3 направлений по продажам этой осенью. Далее следуют Россия, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам.

При этом в компаниии заявили, что цены на туры почти не изменились, поскольку на большинстве направлений у туроператора есть либо блоки мест, либо чартерные программы.

Что касается глубины продаж, то в среднем она составляет две-три недели, однако у туроператоров немало заявок до конца 2023 года, на новогодние праздники и даже на лето 2023 года.

Как сообщил вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, в его компании спрос на зарубежный отдых вновь растет.

«Доступных направлений становится больше, но, в первую очередь, наших граждан интересуют Турция и ОАЭ – там сейчас самое комфортное время для загара и купания. Кроме того, мы видим, что Египет постепенно наращивает объем перевозки.

Нельзя не упомянуть о Мальдивах, которые по-прежнему пользуются высоким спросом у состоятельных россиян. Росту интереса к направлению способствуют и новые прямые рейсы «Аэрофлота», и увеличение частоты полетов», — рассказал эксперт.

«Недавнее замедление продаж было связано с острым дефицитом билетов и с неопределенностью в плане пересечения границы. Сейчас цены постепенно стабилизируются и пакетные туры по-прежнему намного выгоднее, чем самостоятельные путешествия. Туроператоры, взяв на себя определенные риски, формируют турпродукты, которые процентов на 30-40% дешевле.

Конечно, такая ситуация не везде, и не на всех направлениях, но глобально дельта между пакетными и самостоятельно организованными турами на массовых направлениях приближается уже к 40% в пользу туроператоров», — добавил г-н Мурадян.

Ранее сообщалось, что после 21 сентября бронирования туров за рубеж у туроператоров сократились на 15-30%. Выросло также число аннуляций уже оплаченных туров.

/TOURBUS.RU