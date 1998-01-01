Вместо карт «Мир» - Troy

Турция предложила использовать россиянам свою национальную платежную систему Troy вместо карт "Мир", пишет сегодня газета Aydinlik со ссылкой на свои источники, - сообщает «Интерфакс».

По данным издания, центральные банки двух стран обсуждают этот вопрос. Troy — национальная платежная система Турции, работающая с 2016 года. По данным на март 2022 года, в обращении находится более 12 млн карт Troy.

Ранее представители туриндустрии Турции предложили запустить для российских туристов систему депозитных карт, действующих во время отдыха в стране. Такую карту россияне смогли бы оплачивать рублями в России вместе с пакетом туроператора, а затем использовать ее для оплаты покупок и услуг, сообщала турецкая газета Sabah.

Напомним, что до сентября 2022 года картой "Мир" можно было расплачиваться, а также снимать наличные в терминалах пяти турецких банков. В начале сентября у отдыхающих в Турции российских туристов появились сложности с использованием карты.

Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных — Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Таким образом в Турции больше не осталось банков, которые принимают российские карты "Мир".

Как пояснили кредитные организации, эти решения приняты в связи с предупреждением OFAC, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

/TOURBUS.RU