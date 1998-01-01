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Ростуризм изучит вопрос отсрочки от частичной мобилизации специалистов туротрасли

Ранее этот вопрос поднял в письме руководству Ростуризма Российский союз туриндустрии

Ростуризм проработает вопрос отсрочки от частичной мобилизации "критически важных специалистов", работающих в туризме, сообщили вчера "Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

"Речь идет о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов – генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей.

Туризм является одной из стратегических отраслей российской экономики, которая обеспечивает миллионы рабочих мест, услугами предприятий отрасли ежегодно пользуется около 60 млн человек", — рассказали в Ростуризме.

Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии направил письмо в Ростуризм с просьбой рассмотреть возможность отсрочек от частичной мобилизации для части работников туристической отрасли.

В письме отмечается, что бесперебойная и безопасная работа гостиниц, санаториев и иных средств размещения, ресторанов и кафе невозможна без специалистов разнообразного профиля. Необходимость сохранения работников также остро стоит для круизных операторов, сервисов бронирования туристических услуг, туроператоров, развивающих онлайн-продажи и других компаний, говорится в письме.

На минувшей неделе глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге отмечал: "Cейчас остро стоит задача сохранения кадров. Мы вместе с компаниями, вовлеченным в туриндустрию, формируем перечень специалистов, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, сотрудники инженерных служб, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний.

В ближайшее время обратимся в Ростуризм и правительство. Надеемся, что нам удастся получить бронь на этих людей".

"Да, мы получили письмо от коллег – сейчас оно находится в проработке", — заключили в Ростуризме.

/TOURBUS.RU

