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05 октября
Ростуризм изучит вопрос отсрочки от частичной мобилизации специалистов туротрасли
Ранее этот вопрос поднял в письме руководству Ростуризма Российский союз туриндустрии
Ростуризм проработает вопрос отсрочки от частичной мобилизации "критически важных специалистов", работающих в туризме, сообщили вчера "Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
"Речь идет о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов – генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей.
Туризм является одной из стратегических отраслей российской экономики, которая обеспечивает миллионы рабочих мест, услугами предприятий отрасли ежегодно пользуется около 60 млн человек", — рассказали в Ростуризме.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии направил письмо в Ростуризм с просьбой рассмотреть возможность отсрочек от частичной мобилизации для части работников туристической отрасли.
В письме отмечается, что бесперебойная и безопасная работа гостиниц, санаториев и иных средств размещения, ресторанов и кафе невозможна без специалистов разнообразного профиля. Необходимость сохранения работников также остро стоит для круизных операторов, сервисов бронирования туристических услуг, туроператоров, развивающих онлайн-продажи и других компаний, говорится в письме.
На минувшей неделе глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге отмечал: "Cейчас остро стоит задача сохранения кадров. Мы вместе с компаниями, вовлеченным в туриндустрию, формируем перечень специалистов, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, сотрудники инженерных служб, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний.
В ближайшее время обратимся в Ростуризм и правительство. Надеемся, что нам удастся получить бронь на этих людей".
"Да, мы получили письмо от коллег – сейчас оно находится в проработке", — заключили в Ростуризме.
/TOURBUS.RU
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