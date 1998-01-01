Туроператоры: В преддверии возобновления рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку спрос заметно вырос

Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку должны возобновиться уже 9 октября

Анонсированный с 9 октября прямой перелет «Аэрофлота» на Шри-Ланку помог направлению частично восстановить спрос. На рост турпотока играет и снятие практически всех ковидных ограничений, - сообщает сегодня РСТ.

Как напомнила директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, в прошлом году в это время действовали довольно строгие правила въезда в страну с несколькими ПЦР-тестами, в том числе и для вакцинированных туристов. Постепенно местные власти их отменяли, и сейчас спрос стал приближаться к показателям допандемийной осени. «У нас спрос вырос в восемь раз к показателям прошлого года. Туры ставим на рейсах «Аэрофлота» и стыковочных перелетах Emirates, Flydubai, Etihad, Air Arabia, Gulf Air и других.

Эта перевозка вполне покрывает текущие запросы. Например, в середине октября можно найти достаточно мест на разных рейсах, включая прямые. Дефицита билетов нет, впрочем, как и минимальных тарифов. Рейсы загружаются в целом равномерно», – сообщила она в интервью РСТ.

За прошедший месяц около 70% поступивших оператору бронирований Шри-Ланки были сделаны на октябрь-ноябрь и около 30% – на более дальние даты, включая Новый год.

По словам генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, в октябре отель 4* на 12 ночей – это средняя продолжительность поездки на остров – обойдется порядка 100 тысяч на человека в двухместном номере, «пятерка» – от 140 тысяч. В отличие от других направлений Шри-Ланка предлагает весьма привлекательные цены. «Спрос увеличился, но едут, скорее, на длительный срок, таких запросов приходит очень много.

Немало россиян любят зимовать на Шри-Ланке, жизнь там вполне доступна, за сумму от $5 можно нормально поесть. А кто-то предпочитает именно там переждать сложные времена. Сейчас отели от 21 ночи дают специальные тарифы», – говорит эксперт.

Также туристы очень ценят, что на Шри-Ланке виза проставляется по прилете на 30 дней, но потом ее можно продлевать до 90 дней.

Директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова отметила, что спрос на Шри-Ланку стабильно рос до 21 сентября, направление занимало четвертое место в выборе туристов. Эксперт считает, что в нынешней ситуации накануне высокого сезона перевозки недостаточно даже с учетом прямого рейса «Аэрофлота». Летние продажи показывали, что туристы начали планировать свой отпуск заранее, глубина продаж была 30-35 дней.

Средняя продолжительность тура увеличилась с 9 до 10 дней, так как перелеты со стыковкой предполагали почти сутки в пути до места отдыха.

Как уточнила PR-специалист компании TEZ Tour Елизавета Тимошенко, в настоящий момент спрос на Шри-Ланку ниже, чем в аналогичный период прошлого года, и основная причина заключается в отсутствии прямого перелета.

Скорый старт беспосадочного рейса «Аэрофлот» мог бы изменить картину, но ввиду текущей геополитической обстановки продажи на глубину идут не очень активно: «Скидки по акции раннего бронирования на ряд отелей в компании достигают 20%, но на новогодние каникулы повышенного спроса пока не наблюдаем».

/TPURBUS.RU