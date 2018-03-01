Россия стала лидером по турпотоку в Анталью в январе-сентябре

Россия стала лидером по турпотоку в турецкую провинцию Анталья в январе-сентябре, за этот период ее посетили более двух миллионов россиян, сообщает портал CNN Turk со ссылкой на Управление культуры и туризма Антальи.

"В период с 1 января по 30 сентября больше всего туристов прибыло в Анталью воздушным транспортом из России – 2,3 млн.

На втором месте Германия – 2,2 млн, замыкает тройку лидеров Великобритания – 952,2 тыс. Далее следуют Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Дания", — пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».

Согласно статистике, всего с начала года воздушным транспортом в Анталью прибыли 11 млн иностранных туристов, это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля российских путешественников в иностранном турпотоке в Анталью составила примерно 22%, немецких – 20,8%, британских – 9%.

Общий турпоток в Анталью в сентябре вырос на 15% и составил почти 2 млн против 1,7 млн в прошлом году.

Из данных, которые приводит сайт губернатора Антальи, который в свою очередь цитирует АТОР, следует, что Россия в сентябре вернула себе первое место по количеству прибытий на главный пляжный курорт Турции, опередив Германию на 36,5%, а Великобританию – на 269%. Интересно, что в конце сентября прибывших россиян существенно больше, чем уехавших.

По данным сайта губернатора провинции, в сентябре 2022 года на курорты Антальи по воздуху прибыли 544 203 пассажира из России.

Это больше, чем отправили другие страны: для сравнения – Германия в сентябре отправила в Анталью 398 804 туриста, а Великобритания – 147 084. Россия впервые в пляжном сезоне 2022 года лидирует по количеству туристов в Анталье. До этого всю весну и лето в лидерах была Германия.

При этом губернатор Антальи Эрсин Языджи на встрече с журналистами заметил, что разница между количеством туристов из России, прибывающих и убывающих из Антальи каждый день, в конце сентября довольно значительно выросла.

«Разница между количеством прибытиями и убытиями россиян из аэропорта Антальи 1 сентября составила 53 человека, а 9 сентября – 221 человек. Это нормальные цифры, так всегда. Но 23 сентября россиян прибыло в Анталью на 881 человек больше, чем убыло, а 25 сентября – на 1800 человек.

Это не очень заметные цифры. Но разница между входящими и исходящими прибытиями всегда была ограничена несколькими сотнями человек, в то время как за последние несколько дней их было 1800. Мы следим за этим», – отметил губернатор Антальи.

/TOURBUS.RU