Петербург лидирует по темпам восстановления турпотока

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги летнего туристического сезона-2022. В сравнении с прошлым годом вклад отрасли туризма в экономику города удвоился, увеличились загрузка отелей и траты туристов. Город оказался лидером среди российских массовых городских туристических направлений – как по динамике спроса, так и по соотношению цены и качества, - сообщили нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы

Санкт-Петербург по итогам летнего сезона продемонстрировал один из лучших в стране темпов восстановления отрасли туризма.

По информации АТОР, Петербург вошел в ТОП-5 самых бронируемых экскурсионных направлений лета-2022, а также был в лидерах спроса осеннего этапа туристического кешбэка. Напомним, город поддержал эту стимулирующую программу региональной маркетинговой кампанией.

Выводы аналитиков АТОР подтверждаются данными «Турбарометра Санкт-Петербурга» – исследования, в котором представлены предварительные аналитические показатели туризма и индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2022 г.

Согласно «Турбарометру Санкт-Петербурга», с начала 2022 года в городе побывали более 5,5 миллионов туристов и к концу этого года показатель может достигнуть 7 миллионов человек.

Если в прошлом году путешественники останавливались в Петербурге на 3-4 дня, то теперь многие планируют поездки до 6 дней. При этом туристы из ближнего зарубежья приезжают в среднем на более длительный срок – на 7-8 дней.

Любопытна и демографическая структура туристического потока в Петербург в 2022 году.

Наиболее типичным гостем Северной столицы является семейный россиянин в возрасте 35-55 лет, с доходом средним и выше среднего.

Мужчины составляют 56% и часто путешествуют в город на Неве с деловыми целями, в то время как женщины чаще приезжают в Петербург на событийные и культурные мероприятия.

На высоте и загрузка петербургских отелей. По данным Росстата, численность туристов, которые останавливались в отелях Северной столицы за январь-июнь 2022 г., выросла до 2,1 млн, что на 71% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: в Москве этот показатель остался фактически на уровне прошлого года, в среднем по России он вырос на 17%, по Северо-Западному федеральному округу – на 49%.

«В этом сезоне Петербург оказался среди лидеров внутренних туристических направлений – и не только по динамике спроса, но и по соотношению цены и качества.

Наши гости неизменно оценивали уровень гостеприимства как «высокий или очень высокий». Такую оценку поставили в этом году 92% туристов», – подчеркивает глава Комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга



