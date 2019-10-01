Новости Кубинская чартерная программа началась Сегодня ночью первые два чартерных рейса авиакомпании Nordwind и туроператора «Пегс Туристик» вылетели из Шереметьево в Варадейро и на Кайо-Коко

Как сообщила сегодня Ассоцация туроператоров, кубинская полетная программа «Пегас Туристик», старт которой был вынужденно сдвинут с 1 на 4 октября, успешно началась. Рейсы Nordwind вылетели из Шереметьево в Варадеро и на Кайо-Коко в три ночи 4 октября. «Все бюрократические вопросы улажены. Полетная программа в Варадеро и на Кайо-Коко больше откладываться не будет», – заявила гендиректор «Пегаса» Анна Подгорная вечером 3 октября, накануне вылетов рейсов в Варадеро и на Кайо-Коко. Ранее Анна Подгорная объясняла, что компания была вынуждена сдвинуть старт кубинской программы, намеченный на 1 октября из-за бюрократических формальностей, которые и привели к сложившейся ситуации. Пассажиры, которые 1 октября не смогли вылететь в Варадеро, могут отказаться от поездки, получив полный возврат средств либо перенеслт дату вылета. Иногородние туристы были размещены в отелях. Как сообщает также АТОР, «источники ассоциации в дипкорпусе рассказали, в чем была проблема, и подтвердили, что с утра 3 октября все необходимые вопросы были решены и больше препятствий к выполнению рейсов нет. АТОР знает само содержание проблемы, но афишировать его, по просьбе источников, не будет. Можем сказать лишь, что дело действительно было в недопонимании, формальностях и «бумажных» вопросах. Никакие технические моменты с маршрутом тут ни при чем». С 4 октября полетная программа на Кубу, наконец, стартовала. Первые рейсы в Варадеро и на Кайо-Коко вылетели в 03:05 и 03:10 соответственно. Далее рейсы будут выполняться согласно ранее намеченному расписанию. На рейсах Nordwind на Кубу вместе с клиентами «Пегас Туристик» также полетят туристы Anex Tour и Coral Travel. Напомним, что для выполнения стартовавшей программы используется «северный маршрут», по которому российские туристы вывозились из Кубы начале марта. В этом случае лайнер вылетает из Москвы в сторону Мурманска, огибает побережье Норвегии, и затем пересекает Атлантику в направлении Карибов. По этому же маршруту 1 октября, в рамках старта карибской полетной программы «Пегас Турисчтик», из аэропорта Шереметьево вылетел уже прямой рейс Nordwind в Венесуэлу на остров Маргарита. Советник по туризму посольства Республики Куба в РФ г-н Хуан Карлос Эскалона ранее отметил, что «с начала октября страна вновь после полугодового перерыва будет принимать чартеры из России. Свои полётные программы на Кубу заявили ведущие туроператоры Aneх Tour, Pegas Touristik и Coral Travel. Помимо туров в Варадеро и на Кайо-Коко, туристам будут доступны комбинированные турпакеты Гавана+Варадеро». В этой связи Хуан Карлос Эскалона выразил уверенность в росте турпотока из России и дал прогноз, что по итогам нынешнего года объём туристских прибытий из России превысит отметку в 60 тысяч. Как отметил также советник по туризму, "В настоящее время на Кубе ускоренными темпами проводятся работы по запуску российской платежной системы "Мир". По плану это должно произойти до Нового года. Пока же туристы могут оплачивать услуги и отдых на Кубе наличными в долларах, евро или песо". Он подтвердил, что до конца года платежная система должна заработать не только на курортах, но и по всей республике. /TOURBUS.RU

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