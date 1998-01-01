Власти ОАЭ изменили визовые правила

Власти ОАЭ изменили правила оформления виз для иностранных туристов: срок действия туристических виз увеличен до 60 дней, появились пятилетние визы и другие новые типы документов, сообщает портал Gulf News, который цитирует «Интерфакс».

"Новые правила, которые расширяют возможности путешествий в страну, вступили в силу 3 октября. Обновление системы выдачи виз позволит упорядочить процесс получения въездных документов и удовлетворить в перспективе потребности всех категорий иностранцев и туристов.

Она направлена на увеличение населения ОАЭ за счет квалифицированных специалистов – предпринимателей, ученых, успешных студентов и выпускников, рабочих", — пишет издание.

Как отмечает портал, срок действия туристических виз продлен с 30 до 60 дней. Также теперь можно оформить пятилетние туристические мультивизы, которые позволят иностранцам находиться в ОАЭ в течение 180 дней в году или 90 дней подряд. Иностранцы могут обращаться за визой напрямую, а визовый сбор составляет 650 дирхамов или $177. Заявку можно подать через приложение UAEICP.

Власти ОАЭ также утвердили новый тип виз – пятилетние резидентские Green Residence. Обладатели такой визы смогут выступать спонсорами для своих близких родственников и легко получить вид на жительство для себя и членов семьи. Такую визу смогут получить три категории иностранных граждан: фрилансеры/самозанятые, квалифицированные сотрудники, инвесторы и партнеры.

"ОАЭ также ввели визы для изучения возможностей рынка труда и еще один тип – для изучения инвестиционных и деловых возможностей без необходимости подтверждения от спонсора или принимающей стороны", — пишет Gulf News.

Как сообщает издание, новая визовая политика расширяет возможности для обладателей "золотой визы" ОАЭ и позволяет желающим трудоустроиться въезжать в страну с гибкими периодами посещения и простым продлением на срок до одного года без требования спонсора или работодателя.

Напомним, что неделю назад ОАЭ объявили о смягчении ковидных правил. Одно из основных нововведений – отмена масочного режима в стране. Авиакомпании теперь смогут самостоятельно решать, обязательно ли пассажирам носить маски на борту.

Ношение маски в школах теперь также станет необязательным. При этом те, у кого есть подозрение на инфекцию, по-прежнему должны будут носить маску.

ОАЭ также отменят любые требования для выезда из страны, выезжающие должны соблюдать правила страны назначения. Для прибывающих правила остаются неизменными. Сейчас для въезда в ОАЭ нужен отрицательный ПЦР-тест.

Как отмечает АТОР, в разных эмиратах ковидные ограничения могут отличаться. Например, для посещения мечети Шейха Зайда и Лувра в Абу-Даби нужен отрицательный тест (или прививка), а в Дубае все достопримечательности посещаются без дополнительных требований.

Возможно, со стартом высокого туристического сезона (он начинается в октябре) все эмираты смягчат ковидные требования.

/TOURBUS.RU