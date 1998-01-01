Георгий Мохов: «Ситуация с невыездом в условиях частичной мобилизации напоминает период пандемии»

Как мы уже сообщали в пятницу, глава Ростуризма Зарина Догузова направила письма отельерам и туроператорам с просьбой возвращать средства призванным в рамках частичной мобилизации туристам в приоритетном порядке «по возможности, без удержания фактически понесенных расходов».

По словам г-жи Догузовой, она понимает всю сложность нынешней ситуации и для бизнеса, однако просит искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу.

Как подтверждает сегодня РСТ, «У турфирм сейчас действительно много отказов. Причин несколько: кто-то отменяет поездку из-за нестабильной ситуации, другой опасается, что может быть призван, а третьего «развернули» на границе.

Глава Ростуризма говорит об аннуляциях туров, связанных непосредственно с мобилизацией туриста, то есть когда на руках у гражданина уже есть официальный документ о призыве на службу.

Тем не менее, на все эти случаи действует один закон – «Об основах туристской деятельности». Нет и пока не появилось никаких специальных норм, которые предписывают возврат туристу полной стоимости тура.

Соответственно отказ от тура и расторжение договора происходит с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР). В случае разногласий с их размером решение можно оспорить в судебном порядке».

«Турбизнес, несомненно, прислушается к словам главы Ростуризма, – уверен руководитель правовой комиссии РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. – Большинство компаний и сейчас максимально лояльно подходит к создавшейся ситуации. Но у них не всегда есть возможность вернуть всю сумму полностью».

Как пояснил юрист, призыв туриста на военную службу формально можно отнести к существенному изменению обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. «Обстоятельства признаются существенными, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях», – уточнил г-н Мохов.

Согласно статье 10 отраслевого закона, к существенным изменениям обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, относится также «невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам».

«Получение туристом предписания о мобилизации – это обстоятельство, которое не позволяет туристу совершить поездку. Оно дает основание потребовать изменения (даты, состава участников, состава услуг) или расторжения договора о реализации турпродукта», – рассказал эксперт.

По его словам, последствия расторжения договора закон относит на усмотрение сторон, и в нынешней ситуации большинство туроператоров, авиакомпаний и отелей идут навстречу туристам: рассчитывают возврат денежных средств за приобретенные туры или авиабилеты без удержаний, по заявлению туристов перебронируют услуги на других туристов, меняют даты вылета и т.д.

Но возможность возврата полной стоимости тура зависит от многих объективных обстоятельств – срока отказа от поездки, условий тарифа перевозчика, отеля, поставщиков отдельных услуг.

Ситуация с невыездом в условиях частичной мобилизации, по словам Георгия Мохова, сильно напоминает период пандемии: тогда также было много вопросов, состоится поездка или нет.

По словам директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, в пандемию приходилось возвращать значительно больше денег за аннулированные туры, чем сейчас.

«Из заранее приобретенных туров с заездами после 1 октября у нас аннулировано примерно 10%. Из них по причине мобилизации, думаю, порядка 1%, – рассказал он. – Мы вернем все деньги по забронированным турам тем туристам, которые призваны».

/TOURBUS.RU