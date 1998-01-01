Санкт-Петербург приглашает на презентации в Нижнем Новгороде

Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» организуют Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.

Турагентства Нижнего Новгорода смогут познакомиться на презентациях с туристскими программами ведущих туроператоров по приему в Петербурге, гостиницами и музеями города на Неве. А также провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа. В завершении деловой части пройдут фуршет и лотерея с интересными призами, включая ваучеры на проживание в С-Петербурге.

Поток туристов в Петербург в последние годы стабильно растёт. Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «за восемь месяцев этого года город уже посетили 5,54 миллиона туристов. Интерес российских гостей к городу на Неве остается неизменно высоким».

Посетителям роуд-шоу будут представлены самые разные виды современного туризма в Петербург - экскурсии по классическим туристским местам, а также школьные, деловые, гастрономические, образовательные, промышленные, событийные программы.

Клиентам турфирм, которые стремятся посмотреть за одну поездку несколько интересных мест, петербургские туроператоры-участники роуд-шоу представят уникальные межрегиональные маршруты. К примеру, тур по «Серебряному ожерелью России», объединяющий Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада, включая Новгородскую, Псковскую области и Карелию. А также программы «Два города — миллион впечатлений», в которую входят 30 туристских маршрутов в двух российских столицах - Москве и Санкт-Петербурге.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга,

• туроператоры «Премьера Трэвел», «Тари Тур», «Северная Империя», группа компаний «Петротур», «Луна-Тур», «Скан Тур»,

• отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, Hilton и Hampton by Hilton Saint Petersburg Expo Forum.

• музей «Петровская Акватория»,

• курорт «Первая Линия. Health Care Resort».

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» включает посещение четырёх городов:

4 октября Нижний Новгород

5 октября Казань

6 октября Самара

7 октября Уфа

Регистрация для участия обязательна!

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга

