|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 октября
Санкт-Петербург приглашает на презентации в Нижнем Новгороде
Завтра, 4 октября в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде пройдёт большое профессиональное мероприятие Северной столицы
Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» организуют Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.
Турагентства Нижнего Новгорода смогут познакомиться на презентациях с туристскими программами ведущих туроператоров по приему в Петербурге, гостиницами и музеями города на Неве. А также провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа. В завершении деловой части пройдут фуршет и лотерея с интересными призами, включая ваучеры на проживание в С-Петербурге.
Поток туристов в Петербург в последние годы стабильно растёт. Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «за восемь месяцев этого года город уже посетили 5,54 миллиона туристов. Интерес российских гостей к городу на Неве остается неизменно высоким».
Посетителям роуд-шоу будут представлены самые разные виды современного туризма в Петербург - экскурсии по классическим туристским местам, а также школьные, деловые, гастрономические, образовательные, промышленные, событийные программы.
Клиентам турфирм, которые стремятся посмотреть за одну поездку несколько интересных мест, петербургские туроператоры-участники роуд-шоу представят уникальные межрегиональные маршруты. К примеру, тур по «Серебряному ожерелью России», объединяющий Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада, включая Новгородскую, Псковскую области и Карелию. А также программы «Два города — миллион впечатлений», в которую входят 30 туристских маршрутов в двух российских столицах - Москве и Санкт-Петербурге.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга,
• туроператоры «Премьера Трэвел», «Тари Тур», «Северная Империя», группа компаний «Петротур», «Луна-Тур», «Скан Тур»,
• отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, Hilton и Hampton by Hilton Saint Petersburg Expo Forum.
• музей «Петровская Акватория»,
• курорт «Первая Линия. Health Care Resort».
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» включает посещение четырёх городов:
4 октября Нижний Новгород
5 октября Казань
6 октября Самара
7 октября Уфа
Регистрация для участия обязательна!
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72