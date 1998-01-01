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Марокко снимает все ограничения на въезд и обещает возобновить авиасообщение с Россией

В системе бронирования Royal Air Maroc появились билеты на рейсы из Москвы в Касабланку начиная со 2 ноября

По информации АТОР, в Марокко с 30 сентября сняты все ограничения на въезд в страну. Осталось только одно условие – заполнение несложной анкеты (бланки раздают в самолете) о состоянии здоровья. Об этом накануне проинформировало Национальное управление аэропортов.

Таким образом российским туристам больше не нужно будет делать перед поездкой в Марокко ПЦР-тест. Именно такие требования с мая 2022 года предъявляла страна к российским туристам.

Между тем на сайте IATA информация о нововведениях пока не отображается, несмотря на то, что обновились данные как раз 30 сентября. Однако, в представительстве авиакомпании Royal Air Maroc в России официально заверили: нововведения в Марокко опубликованы, и они уже вступили в силу.

Что касается возобновления прямого авиасообщения, то в российском офисе Royal Air Maroc, отметили, что пока полетная программа снята до 1 ноября.

Напомним, что Royal Air Maroc 17 февраля 2022 года возобновила прямые регулярные рейсы из Касабланки в московский аэропорт "Домодедово" после приостановки рейсов в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. До этого компания летала в "Домодедово" с 2018 года.

Однако уже 16 марта Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию, официально - «по требованию страховой компании».

Между тем, в системе бронирования Royal Air Maroc уже появились билеты на рейсы из Москвы в Касабланку. Тариф на 2 ноября – 30 тыс. р. на человека в одну сторону. А на 7 декабря - 20,5 тыс.р. на человека в одну сторону.

Как сообщает АТОР, сейчас желающие отдохнуть в Марокко добираются туда стыковочными рейсами. Самый бюджетный вариант на сегодняшний день – с тремя пересадками в Ереване, Кишиневе и Брюсселе. Тариф – 90,5 тыс. р. на человека в обе стороны с багажом.

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/TOURBUS.RU