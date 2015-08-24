Власти Норвегии предупредили, что также могут закрыть границу с Россией

Пока что соседняя страна усиливает контроль в районе пункта пропуска на российско-норвежской границе

Власти Норвегии вслед за Финляндией рассматривают возможность закрытия российско-норвежской границы для ее пересечения гражданами РФ, сообщает правительство страны, которое цитирует «Интерфакс».

«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг — это единственный погранпереход с Россией.

Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — пояснила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Как отметили в правительстве, частичная мобилизация в России и возможный запрет на выезд для российских граждан «могут увеличить риск незаконного пересечения границы со стороны РФ».

С пятницы в регионе Финнмарк облеты территории будут совершать полицейские вертолеты. Полиция также держит под контролем автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг (на фото) и территорию за его пределами.

По словам министра юстиции и чрезвычайных ситуаций, «полицейский вертолет является полезным инструментом для наблюдения за пограничным районом с норвежской стороны».

Власти также напомнили, что в мае Норвегия ужесточила требования к выдаче виз россиянам, в частности стало значительно меньше оформляться туристических виз.

Напомним, что соседняя Финляндия с 30 сентября закрыла въезд в страну и транзит через нее для граждан России с туристическими шенгенскими визами. Основанием для получения визы не будет считаться больше даже владение недвижимостью. Свое решение финские власти объяснили угрозой, которую могут представлять въезжающие по шенгенским визам россияне.

Как пояснил на правительственном брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто, «Визы россиянам больше не будут выдавать, если основание для поездки – туризм. Туристические визы гражданам России, как правило, аннулируются. В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства. Транзит через Финляндию для возвращения в Россию разрешен».

В то же время, по его словам, власти страны оставили возможность получать визу только для работы (включая собеседование) и учебы (включая экзамены), для лечения, а также для посещения близких родственников по прямой линии – детей, родителей, бабушек и дедушек, внуков.

В особую группу выделены дипломатические работники и члены их семей, а также представители оппозиции. «Решение о каждом намеревающемся въехать в страну будут рассматриваться индивидуально», – подчеркнул г-н Хаависто.

/TOURBUS.RU