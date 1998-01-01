Новости Россию и Лаос впервые свяжет прямой авиарейс "Уральские авиалинии" с 29 октября открывают еженедельный рейс Владивосток — Вьентьян на лайнере Airbus АЗ20Neo

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 октября открывает регулярный рейс в крупнейший город Лаоса — Вьентьян, сообщает сегодня пресс-служба аэропорта Владивостока. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам на воздушных судах Airbus АЗ20Neo. В сообщении говорится, что приобрести билеты на рейсы можно в туристических фирмах, а также у консолидатора авиарейсов ООО "Русазия". Напомним, что еще в середине июля российские туроператоры получили рассылку Ростуризма с предложением о сотрудничестве с лаосским турбизнесом. Контакт предлагалось наладить «в контексте планируемого запуска прямого авиасообщения между Россией и Лаосом». Мнения туроператоров-экспертов АТОР относительно того, насколько новый рейс поможет рынку, тогда разошлись. Так, руководитель департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская заявила, что «принимая во внимание то, что в Лаосе нет морских курортов, не оцениваем идею как перспективную», По ее словам, до пандемии Лаос россияне, как правило, запрашивали только в комбинации с другими странами региона «Большого Меконга», в качестве самостоятельного направления он рассматривался крайне редко. В частности, небольшое количество отелей высокого уровня мешало интересу состоятельных путешественников. Однако представители туроператора China Travel считают, что Лаос в этом контексте рассматривается не как конечная точка путешествия, а как начальная. В China Travel уверены, что прямой рейс в Лаос мог бы значительно улучшить ситуацию с формированием туров в Юго-Восточную Азию в целом. «Для нас прямой рейс в Лаос был бы важен, мы сможем формировать большее количество турпродуктов, совмещая, например, экскурсионную программу в Лаосе и пляжный отдых во Вьетнаме или Таиланде», – говорит руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов. «Там есть интересная экскурсионная программа, но пляжей там нет. Как правило, он продавался в комбинации с экскурсионной программой Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама, северного Таиланда», - соглашаются в компании PAC Group. Эксперты и ранее говорили, что слабая транспортная доступность и высокая, по сравнению с наземным обслуживанием, цена авиаперелета мешали россиянам оценить такие направления, как Лаос по достоинству – потому что сам по себе экскурсионный отдых здесь в целом не столь уж и дорогой. Кроме того, прямой рейс из России в Лаос, подчеркивает г-н Глотов, мог бы вновь открыть для российских туристов Вьетнам, поскольку на этом направлении прямого авиасообщения пока не предвидится в связи с угрозой санкций за прием и обслуживание самолетов российских авиакомпаний. Раньше у России никогда не было прямого авиасообщения с Лаосом. Однако туристическая статистика Лаоса дает понимание, что сама по себе страна вызывает все больший интерес у туристов. Так, в 2019 году ее посетили 4,8 млн путешественников, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Из них только 12 054 туриста приехали из России, что, правда, на 34% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Россия вошла в топ-5 среди европейских стран по количеству туристов, посетивших Лаос, уступая Франции, Великобритании и Германии. Отметим, что Лаос открылся для туризма после в мае. С этого периода полностью вакцинированные иностранцы (из российских вакцин признаны «Спутник V» и «Спутник Лайт») могут въезжать в Лаос без дополнительного санитарного контроля. Туристам старше 12 лет придется сдать экспресс-тест на антиген (ATK) не более чем за 48 часов до вылета и представить результаты по прибытии. Граждане России могут пребывать в Лаосе без визы в течение 30 дней. /TOURBUS.RU

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