Таиланд увеличил срок пребывания в стране российских туристов до 45 дней

Решение вступило в силу 1 октября и будет действовать до 31 марта будущего года

Власти Таиланда увеличили срок пребывания в стране российских туристов, приехавших в период с 1 октября до 31 марта 2023 года, до 45 дней, сообщает Генконсульство России в Пхукете.

«В соответствии с решением правительства Таиланда срок временного пребывания в стране иностранных туристов, приезжающих в королевство в рамках безвизового въезда либо на основании виз по прибытии в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023 года, будет увеличен.

Срок временного пребывания граждан России, въезжающих в Таиланд в указанный период по безвизовым 30-дневным штампам, увеличится до 45 дней», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Как отметили в Генконсульстве со ссылкой на иммиграционную службу Пхукета, по окончании действия 45-дневного штампа допускается продление срока пребывания на 7 дней.

Кроме того, в течение этого периода возможен повторный въезд в Таиланд на очередные 45 дней. При этом фактическое решение о пересечении иностранцем границы будет приниматься иммиграционным офицером в пункте пропуска в каждом случае индивидуально.

Напомним, что Таиланд 1 октября отменяет все антиковидные ограничения: при въезде с иностранных путешественников не будут требовать с ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации, а инфицированным людям с легкими симптомами или без них не потребуется изоляция.

Ранее туроператоры-эксперты АТОР, работающие на направлении, позитивно оценили принятое решение.

«Власти Таиланда пытаются любыми средствами привлечь туристов. Именно на это и направлена мера по продлению безвизового пребывания. И она, безусловно, имеет смысл. Но лишь для той категории туристов, которые приезжают в Таиланд на длительный срок. Но такие туристы преимущественно все же организовывают свои поездки самостоятельно.

Если же мы говорим о клиентах туроператоров, то их сроки пребывания в Таиланде не так велики. В прошлом году наши клиенты в среднем отдыхали в королевстве 15 ночей. И это очень много для организованных путешественников. Но и такие сроки не дотягивают до максимальных значений даже не увеличенного срока безвизового пребывания 30 дней», – говорит Андрей Снетков, генеральный директор «TEZ Tour Таиланд».

В компании ПАКС тоже назвали нововведения «хорошими», но для организованных туристов, подавляющее большинство которых проводят в Таиланде 10-14 дней, малозначимым.

Скорее это решение для привлечения так называемых «цифровых кочевников», считают в компании.

/TOURBUS.RU