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Russian Business Travel & MICE Award: голосование завершено

В течение трёх месяцев на сайте премии проходило голосование за 255 компаний-соискателей

Сегодня завершается онлайн-голосование за претендентов на ведущую профессиональную награду в области делового туризма и MICE. В течение трёх месяцев на сайте премии Russian Business Travel & MICE Award проходило открытое голосование за 255 компаний-соискателей, представляющих практически все регионы России - от Мурманска на севере России до Крыма на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского.

За это время за номинантов было подано свыше 750 тысяч голосов. Традиционно в лидеры по голосам вышли участники, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать различные информационные ресурсы для оценки своих достижений.

Как отмечают организаторы награды, окончательный выбор победителей и лауреатов остается за экспертами, которые приступят к работе 3 октября. В составе экспертного совета больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. На основании коллегиального решения всех членов экспертного совета будут определены победители и призеры премии.

Такой двухступенчатый механизм определения лучших действует уже много лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

С этого года результаты премии будут учитываться при расчете «Рейтинга событийного потенциала регионов» в показателе «Продвижение территории как событийной дестинации». Причём будут учитываются как количественные и качественные показатели региональных игроков в профильных номинациях, так и результаты в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации».

Победители и лауреаты Russian Business Travel & MICE Award войдут в число номинантов Всероссийского конкурса Russian Travel Award, финал которого пройдет в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге.

13-я церемония вручения престижных наград впервые пройдёт в деловой столице Поволжья – Самаре. 25 ноября масштабное мероприятие будет принимать отель Lotte. В этот день также состоится Всероссийский форум «Деловой туризм в регионах России».

Ежегодная национальная премия Russian Business Travel & MICE Award – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма.

Учредители награды Russian Business Travel & MICE Award – АНО «Проектный офис МICE» и медиахолдинг «Турбизнес». Поддержку проекту оказывают Торгово-промышленная Палата РФ и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Регион-партнер – Самарская область.

Зарегистрироваться для участия в торжественной церемонии вручения наград Russian Business Travel & MICE Award можно здесь.

Гостям церемонии будут предложены специальный пакет и интересная программа знакомства с индустрией туризма и MICE Самары.