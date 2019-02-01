Ростуризм просит турбизнес приоритетно возвращать мобилизованным деньги за туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова направила письма отельерам и туроператорам с просьбой возвращать средства призванным в рамках частичной мобилизации туристам в приоритетном порядке.

«В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях – по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала она в пятницу в своем телеграм-канале, который цитирует сегодня «Интерфакс».

«Понимаю всю сложность ситуации и для бизнеса, однако прошу искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу», — добавила Зарина Догузова.

По информации СМИ, на днях Pegas Touristik предупредил турагентов, что в текущих условиях аннуляция всех заявок производится удержанием фактически понесенных расходов. Но клиенты «вправе запросить их минимизацию» с обязательным предоставлением подтверждающих документов.

В то же время директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов сегодня пояснил, что «с точки рассмотрения судебных споров призыв Ростуризма не имеет никакого значения. Но посыл правильный».

Напомним, что ранее Российский союз туриндустрии обратился к Зарине Догузовой с просьбой содействовать в получении официальных разъяснений о том, какие категории граждан сейчас могут путешествовать.

Как напоминают авторы письма, в соответствии с ФЗ-31, лицам, подлежащим мобилизации, воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

«Таким образом, получается, что граждане РФ, находящиеся в запасе, не имеют права покидать места своего жительства без разрешения военных комиссаров не только в туристических целях, но и в рабочих.

При этом, например, работники речных круизных судов, следующих по акваториям Волги, Дона, Камы и других рек, в ходе каждого рейса пересекают границы нескольких регионов», — говорится в документе.

В РСТ опасаются, что неопределенность и отсутствие понятных гражданам правил поведения в нынешней ситуации может привести к тому, что вся туриндустрия в очередной раз будет парализована.

/TOURBUS.RU