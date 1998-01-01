Новости Финская граница закрыта — что дальше? Эксперты обсуждают нюансы и последствия вчерашнего решения финского правительства

Как мы сообщали ранее, сегодня с полуночи Финляндия закрыла въезд в страну и транзит через нее для граждан России с туристическими шенгенскими визами. Основанием для получения визы не будет считаться больше даже владение недвижимостью. Свое решение финские власти объяснили угрозой, которую могут представлять въезжающие по шенгенским визам россияне. Как пояснил на вчерашнем правительственном брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто, «Визы россиянам больше не будут выдавать, если основание для поездки – туризм. Туристические визы гражданам России, как правило, аннулируются. В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства. Транзит через Финляндию для возвращения в Россию разрешен». В то же время, по его словам, власти страны оставили возможность получать визу только для работы (включая собеседование) и учебы (включая экзамены), для лечения, а также для посещения близких родственников по прямой линии – детей, родителей, бабушек и дедушек, внуков. В особую группу выделены дипломатические работники и члены их семей, а также представители оппозиции. «Решение о каждом намеревающемся въехать в страну будут рассматриваться индивидуально», – подчеркнул г-н Хаависто. Как сообщает сегодня РСТ, представитель Союза туриндустрии в Финляндии Светлана Левинская обратила внимание, что полный перечень причин впускать или не впускать россиян появится в ближайшие дни на сайте raja.fi., в том числе и на русском языке. «Непонятно, можно ли въезжать по действующим финским шенгенам в другие страны шенгенского соглашения. Видимо, придется уточнять у этих стран. Но в Финляндию точно не следует с ними пока ехать, – считает она. – Те визы, что на руках, думаю, еще действуют, так как процедуры массовой аннуляции в рамках шенгена не существует. Пока о механизме отзыва ничего неизвестно. Было сообщено только, что визы могут быть аннулированы на границе». У граждан России остаются около 100 тыс. действующих финских виз, срок действия которых постепенно истекает, - отмечает РСТ. Как отмечает АТОР, «По новым правилам, финские пограничники в случае нарушений правил въезда могут аннулировать визы, ранее выданные Финляндией, но не могут аннулировать визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения. Но… вместо этого пограничные органы Финляндии просто запретят въезд в Финляндию человеку, у которого есть виза, выданная другой страной». Эксперты АТОР также дали несколько рекомендаций тем, кто планировал транзитом через Финляндию отправиться в другие страны и уже приобрел авиабилеты на рейсы авиакомпаний, вылетающих из Хельсинки и других финских аэропортов после 30 сентября 2022 года. За возвратом средств за билеты необходимо обращаться по месту их приобретения, указывая причину, по которой не может состояться авиаперелет.

Также можно обратиться в службу поддержки авиакомпании и лучше это делать на английском языке. По информации экспертов, шансы получить возврат средств за несостоявшийся авиаперелет у регулярной авиакомпании выше, чем у бюджетного перевозчика. «У регулярных перевозчиков большинство тарифов подразумевает возврат или перенос дат перелета или замену маршрута со штрафами. В этих случаях есть возможность получить хоть какие-то деньги», – комментируют эксперты. По их мнению, с закрытием границ Финляндию транзитный трафик сместится в пользу аэропортов Еревана, Стамбула и ОАЭ. /TOURBUS.RU



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