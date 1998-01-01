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РСТ просит предоставить отсрочку от мобилизации специалистам туриндустрии

В свою очередь, Ростуризм просит приоритетно возвращать мобилизованным деньги за туры

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что ряду специалистов, занятых в туриндустрии, необходимо предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Cейчас остро стоит задача сохранения кадров. Мы вместе с компаниями, вовлеченным в туриндустрию, формируем перечень специалистов, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, сотрудники инженерных служб, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний. В ближайшее время обратимся в Ростуризм и правительство. Надеемся, что нам удастся получить бронь на этих людей", — заявил он сегодня в ходе выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге.

Российские туроператоры снизили продажи на 30-50% за последнюю неделю после объявления частичной мобилизации в стране, сообщил также исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии. "Граждане в запасе могут спокойно ездить по стране. Это важно, так как потери туроператоров составили от 30 до 50% за последнюю неделю", — сказал он.

Г-н Уманский добавил, что Ростуризм отдельно обращался к властям с просьбой разъяснить, можно ли гражданам, находящимся в запасе, свободно перемещаться по России в условиях частичной мобилизации.

Отметим также, что сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова направила письма отельерам и туроператорам с просьбой возвращать средства призванным в рамках частичной мобилизации туристам в приоритетном порядке.

«В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях – по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала она сегодня в своем телеграм-канале.

«Понимаю всю сложность ситуации и для бизнеса, однако прошу искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу», — добавила г-жа Догузова.

Комментируя обращение главы Ростуризма, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил, что "с точки рассмотрения судебных споров призыв Ростуризма не имеет никакого значения. Но посыл правильный".

/TOURBUS.RU