Новости Фам-трип в Египет: Карнак, фелука, хантур и далабея Ознакомительный тур в Египет московских MICE-агентств завершился в древнем Луксоре

Третий рабочий день фам-трипа московских MICE-агентств в Египет растянулся на 21 час и был особенно насыщен яркими впечатлениями. Как мы уже сообщали ознакомительная поездка на север Египта организована принимающей компанией Arteria DMC и ее российским партнёром MOLECULA Group. Поддержку мероприятию оказывают представительство по туризму Египта и авиакомпания Egypt Air. Стартовавший в понедельник на средиземноморском курорте Эль Аламейн, фам-трип продолжился в Каире и долине Пирамид. В среду рано утром его участники совершили часовой перелёт в древнюю столицу Египта Луксор. Луксор - это магнит для туристов со всего мира. Ведь именно здесь на обоих берегах Нила сосредоточено множество храмов, гробниц, скульптур и других сооружений древнеегипетской цивилизации. Обычно российские туристы, отдыхающие на курортах Красного моря посещают Луксор всего на один день, совершая утомительные многочасовые трансферы. И, конечно, успевают посмотреть за это время не больше двух исторических объектов. В отличие от пляжных туристов для инсентив-групп оптимально двухдневное пребывание в Луксоре. Как и в прошлые дни, участники ознакомительного тура «примерили на себе» реальную классическую инсентив-программу с самыми разными ее элементами - экскурсиями, экзотическими активностями, мастер-классами и гала-ужином в завершении. Первая и главная точка посещения - древний Карнакский комплекс с Храмом Бога Солнца - Амон Ра, крупнейшего в мире, датируемого 20 веком до нашей эры. Это объект ЮНЕСКО, а значит обязателен для посещения всеми туристами. В течение трёх часов московские агентства перенеслись в эпоху нескольких династий фараонов, включая самого главного правителя древнего Египта - Рамзеса II. Другие уникальные достопримечательности региона - Луксорский храм (с возможностью просмотра ночного лазерного шоу в главном храме Карнак), Луксорский музей, знаменитая долина Фараонов (64 гробницы), долина Цариц (72 гробницы), Храм царицы Хатшепсут. Лучшая отправная точка для деловой и экскурсионной программы корпоративных групп в Луксоре - пятизвездный отель St. George Hotel & Nile Cruises. Как отмечает его генеральный менеджер Хешам Радван, в приоритете персонала отеля «высокое качество обслуживания гостей и проведение любых, сложных и креативных инсентив-мероприятий для клиентов. В качестве примеров г-н Радван называет завтрак с шампанским или обед на десятках лодок фелука; гала-ужин со световым и музыкальным шоу в колоннаде главного храма Карнак; презентации новых продуктов и церемонии награждения под ночным небом в Луксорском храме; ориентал-вечеринки при свечах и в сопровождении национальной музыки на острове Амира посреди Нила. Непременная составляющая любой туристической или корпоративной программы в Луксоре - круиз по Нилу. К услугам гостей выбор из десятков разных судов - пятизвездные четырехпалубные корабли Movenpick на 60-70 кают; люксовый лайнер MISR Steam Cruiser на паровом ходу постройки 1918 года, отсылающий гостей к знаменитому детективу Агаты Кристи; новый стильный лайнер Jaz Viceroy на 37 кают. И двухпалубные делюкс-корабли дахабия, в которых всего не более десяти кают. Российские участники фамтрипа по достоинству оценили все эти лайнеры, и пожалели, что из-за ограниченности времени не могут совершить пятидневное водное путешествие из Луксора в Асуан. Вечерняя ознакомительная программа продлилась до глубокой ночи - ведь нужно было успеть попробовать много колоритных местных активностей. Прогулку на закате по Нилу на аутентичных лодках фелука с высокой мачтой и треугольным парусом; поездку на конных повозках хантур по шумному ночному Луксору; посещение африканского базара. А ещё взять урок исполнения музыки на египетских драм-барабанах. И нанести на память цветочный рисунок хной на своих руках в исполнении художницы-нубийки. Сегодня участники масштабного фамтрипа возвращаются в Москву, чтобы в дальнейшем предложить своим клиентам уже опробованные на себе комбинированные инсентив-программы «курорт Эль Аламейн + Каир + Луксор». /TOURBUS.RU

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