C завтрашнего дня россияне с шенгенскими визами не смогут въехать в Финляндию

Правительство Финляндии сегодня приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими.

"Запрет на въезд в страну и транзит через нее вступает в силу в пятницу", — сообщил на правительственном брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Туристические визы россиян, как правило, аннулируются. В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией через границу другого государства", — отметил он.

В то же время власти страны оставили возможность получать визу для работы и учебы, для лечения, а также для посещения близких родственников. Под близкими родственниками подразумеваются, в частности, дети, родители, бабушки и дедушки.

В особую группу выделены дипломатические работники и члены их семей, а также представители оппозиции, - сообщает «Интерфакс».

Решение о каждом намеревающемся въехать в страну рассматриваются индивидуально.

Ранее Финляндия была единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы смогли въехать в другие части Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали приток российских туристов 19 сентября. В этих странах власти заявили, что все российские туристы представляют угрозу безопасности.

Однако, по данным Службы безопасности и разведки Финляндии, не все российские туристы представляют угрозу безопасности и по этой причине правительство в своем решении вынуждено было сослаться на нанесение международного репутационного ущерба, - отмечает «Интерфакс».

Как мы сообщали, ранее Пекка Хаависто заявил, что , что "не исключено, что Евросоюз полностью прекратит выдачу россиянам туристических виз, Финляндия готова к более жестким мерам. Сейчас мы ждем рекомендаций ЕС".

По его словам, "если ЕС решит полностью запретить туристические визы, а я считаю это возможным, то у стран ЕС и Финляндии должен быть запасной вариант.

Чтобы журналисты или гражданские активисты могли подать заявление на получение визы. Такой подход был принят странами Балтии", — добавил г-н Хаависто.

"ЕС должен быть един при введении запрета на выдачу виз. Нас очень устраивает, если бы ЕС увязывал визы с санкциями, и в этом случае они бы имплементировались всем Евросоюзом и имели бы четкую правовую основу. Мы готовы к ограничениям", — заключил г-н Хаависто.

/TOURBUS.RU