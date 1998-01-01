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29 сентября
Red Wings начнет регулярные рейсы на курорты Египта
Авиакомпания будет трижды в неделю летать из «Домодедово» в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания Red Wings этой осенью впервые запускает регулярные рейсы из Москвы на египетские морские курорты – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут выполняться из аэропорта «Домодедово», - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что на днях авиакомпания «Аэрофлот» также объявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полетная программа стартует уже 1 октября.
Перелеты из «Шереметьево» на египетские курорты будут выполняться ежедневно. Отправление самолета в Шарм-эль-Шейх назначено на 08:30, а прибытие в Египет – в 14:15 по местному времени. В Хургаду борт будет летать в 08:05 или 09:10, в зависимости от дня недели.
Рейсы планируется выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Минимальная стоимость авиабилета с вылетом 1 октября и возвратом 8-го на Синайский полуостров составляет около 87 тыс. руб., а в Хургаду – от 66 тыс. руб. на пассажира.
Отметим также, что ранее авиакомпания «Россия» объявила об открытии продаж билетов на рейсы из Сочи на египетские курорты с 30 октября. У этого перевозчика стоимость билета в обе стороны составит порядка 37 тыс. руб.
/TOURBUS.RU
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