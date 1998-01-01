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Red Wings начнет регулярные рейсы на курорты Египта

Авиакомпания будет трижды в неделю летать из «Домодедово» в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания Red Wings этой осенью впервые запускает регулярные рейсы из Москвы на египетские морские курорты – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут выполняться из аэропорта «Домодедово», - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

«Билеты уже в продаже на официальном сайт и в мобильном приложении авиакомпании, доступном для скачивания», - добавили в авиакомпании.



Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

-в Хургаду – с 30 октября по вторникам, субботам и воскресеньям.

-в Шарм-эль-Шейх – с 21 ноября по вторникам, четвергам и субботам.



«Сейчас Red Wings выполняет в Египет только чартерные рейсы без свободной продажи билетов», - отметили в пресс-слкжбе.

Отметим, что Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании– «Домодедово», «Жуковский», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.

Напомним, что на днях авиакомпания «Аэрофлот» также объявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полетная программа стартует уже 1 октября.

Перелеты из «Шереметьево» на египетские курорты будут выполняться ежедневно. Отправление самолета в Шарм-эль-Шейх назначено на 08:30, а прибытие в Египет – в 14:15 по местному времени. В Хургаду борт будет летать в 08:05 или 09:10, в зависимости от дня недели.

Рейсы планируется выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Минимальная стоимость авиабилета с вылетом 1 октября и возвратом 8-го на Синайский полуостров составляет около 87 тыс. руб., а в Хургаду – от 66 тыс. руб. на пассажира.

Отметим также, что ранее авиакомпания «Россия» объявила об открытии продаж билетов на рейсы из Сочи на египетские курорты с 30 октября. У этого перевозчика стоимость билета в обе стороны составит порядка 37 тыс. руб.

/TOURBUS.RU