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29 сентября
Минфин не выделил достаточно средств на продолжение программы туристического кешбэка
Ростуризм обещает, что постарается сохранить популярную программу
Минфин урезал финансирование программы туристического кешбэка на 2023 и 2024 годы, но Ростуризм вернется к вопросу выделения средств на нее в 2023 году, сообщила в глава Ростуризма Зарина Догузова.
«В настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Минфин проводит перераспределение расходов с учетом текущих задач.
Однако программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернёмся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году. Все эти годы программа отработала очень эффективно, довольны были все – туристы, бизнес, регионы», — написала она в своем телеграм-канале.
Зарина Догузова подчеркнула, что "в текущих непростых условиях Ростуризм будет добиваться устойчивой работы отрасли и делать максимум для поддержки миллионов ее работников, а также сохранения всех программ".
По информации «Интерфакса», согласно ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", на реализацию программ нацпроекта на уризма планировалось выделить 57 811,3 млн рублей в 2023 году и 57 337 млн в 2024. Из них на федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов», в рамках которого выделялись средства на программу туристического кешбэка, предполагалось выделить 14 350,7 млн рублей в 2023 и 14 035,1 млн рублей в 2024 году.
По новому проекту бюджета, поступившему в Госдуму, финансирование будет урезано вдвое — до 7 984,7 млн рублей в 2023 и 7 558,5 млн в 2024.
Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году для поддержания туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. В ее рамках россияне могли приобрести туры по России и размещение в отелях у зарегистрированных в программе туроператоров и отельеров с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей. В 2021 году туры с кешбэком приобрели почти 1,7 млн россиян, в 2022, по предварительным данным — около 3 млн.
Как отмечает в свою очередь АТОР, «Минфин России не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходов на туристический кешбэк, сообщило агентство «РИА Новости»,- несмотря на то, что программа зарекомендовала себя как крайне эффективная для отрасли.
Туры по акции активно раскупались даже на осенне-зимний период. А «весенний» этап кэшбека был перезапущен дважды на фоне кризисной ситуации в отрасли. Благодаря акции количество туристов у туроператоров увеличивалось на 25-40%.
Российские туристические власти, со своей стороны, пообещали предпринять максимум усилий для того, чтобы программа вернулась».
/TOURBUS.RU
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