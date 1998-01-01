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Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет 4-7 октября в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Уфе

С 4 по 7 октября Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводят профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». В этот раз выездные рабочие встречи соединят четыре города: Нижний Новгород, Казань, Самару и Уфу.

Посетители мероприятий смогут познакомиться на презентациях с туристскими программами ведущих туроператоров по приему в Петербурге, гостиницами и музеями Северной столицы; провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа; выиграть в лотерее интересные призы, включая проживание в Санкт-Петербурге.

В программе мероприятий в каждом городе - представление туристских программ сезона осень-зима 2022/23 в Северной столице, классических и новых популярных туристских мест на карте города.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «За первое полугодие 2022 года наш город уже посетили 3,77 миллиона туристов. Интерес российских гостей к городу на Неве остается неизменно высоким.

Санкт-Петербург привлекает гостей в первую очередь как город богатейшего культурно-исторического наследия. При этом у нас также активно развиваются самые разные виды современного туризма - гастрономический, образовательный, промышленный. Все больше туристов приезжает, чтобы посетить многочисленные яркие события, такие как концерт «Классика на Дворцовой», звуковое шоу «Поющие мосты», праздник выпускников «Алые паруса», фестивали «Столица водного туризма», «Чудо света», осенний праздник фонтанов, День туризма и многие другие.

Путешественникам, которые стремятся посмотреть за одну поездку несколько интересных мест, мы предлагаем уникальные межрегиональные маршруты. К примеру, тур по «Серебряному ожерелью России» объединяет Санкт-Петербург и интереснейшие регионы Северо-Запада. Растёт популярность программы «Два города — миллион впечатлений», в которую вошли 30 туристских маршрутов в двух российских столицах - Москве и Санкт-Петербурге.

Уверен, туристы из городов России, которые выберут путешествия в Санкт-Петербург, останутся довольны и будут вновь возвращаться в Северную столицу!»

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» включает посещение городов:

4 октября Нижний Новгород

5 октября Казань

6 октября Самара

7 октября Уфа

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе:

10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей

11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей туриндустрии из Санкт-Петербурга

12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов

14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;

• туроператоры: «Премьера Трэвел», «Тари Тур», «Северная Империя», группа компаний «Петротур», «Луна-Тур»;

• отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, Hilton и Hampton by Hilton Saint Petersburg Expo Forum;

• музей «Петровская Акватория»;

• курорт «Первая Линия. Health Care Resort»

Регистрация для участия в роуд-шоу

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков стать гостями роуд-шоу!







