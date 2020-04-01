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UNWTO: международный туризм восстановился после пандемии на 60%

Наиболее быстрыми темпами международный туризм восстанавливается в Европе и на Ближнем Востоке

С января по июль 2022 года количество международных путешествий выросло до 474 млн, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), которую цитирует «Интерфакс».

«Количество международных путешествий почти утроилось с января по июль 2022 года (+172%) по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 474 млн. Это означает, что отрасль восстановилась на 57% от допандемийного уровня. У

стойчивому восстановлению международного туризма способствует неудовлетворенный спрос на поездки, а также отмена или ослабление антиковидных ограничений», — пояснили в организации.

Как отметили в UNWTO, по состоянию на середину сентября в 86 странах мира перестали действовать антиковидные ограничения.

По данным организации, в июне и июле 2022 года было совершено 207 млн международных путешествий, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. На эти же месяцы приходится 44% от общего числа всех прибытий за семь месяцев. Большинство поездок были совершены по Европе – 309 млн.

Как сообщает UNWTO, международный туризм в Европе и на Ближнем Востоке восстанавливается наиболее быстрыми темпами. С января по июль 2022 года число поездок достигло 74% и 76% от уровня 2019 года соответственно.

«За семь месяцев число международных поездок по Европе выросло на 190% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с высоким спросом на внутрирегиональные поездки, а также с ростом числа туристов из США.

На Ближнем Востоке в январе-июле 2022 года количество международных прибытий выросло почти в четыре раза: в июле число путешествий превысило на 3% допандемийный уровень, в первую очередь, за счет паломничества в Саудовскую Аравию», — отметили в организации.

Что касается Северной и Южной Америки, то там международный туризм восстановился до 65% и 60% от уровня 2019 года и вырос на 103% и 171% соответственно по сравнению с январем-июлем прошлого года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе число международных путешествий по-прежнему сильно ниже (на 86%) по сравнению с 2019 годом. Однако в сравнении с 2021 годом число поездок выросло на 165%.

По данным UNWTO, некоторые субрегионы смогли восстановить международные поездки на 70-85% от допандемийного уровня.

Так, Южное Средиземноморье, Европа отстают на 15% от допандемийного 2019 года, Карибский бассейн – на 18%, Центральная Америка – на 20%, Западная и Северная Европа – на 26% и 27% соответственно.

/TOURBUS.RU