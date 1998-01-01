В ОАЭ отменен масочный режим

ОАЭ объявили в понедельник, 26 сентября, о смягчении ковидных правил, сообщает Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий страны (NCEMA). ДляНовые правила вступили в силу сегодня, - сообщает АТОР.

Одно из основных нововведений – отмена масочного режима в стране. Авиакомпании теперь смогут самостоятельно решать, обязательно ли пассажирам носить маски на борту.

Ношение маски в школах теперь также станет необязательным. При этом те, у кого есть подозрение на инфекцию, по-прежнему должны будут носить маску.

NCEMA рекомендует всем людям с хроническими заболеваниями продолжать носить маски. Отменяются также правила социального дистанцирования в мечетях.

ОАЭ также отменят любые требования для выезда из страны, выезжающие должны соблюдать правила страны назначения. Для прибывающих правила остаются неизменными. Сейчас для въезда в ОАЭ нужен отрицательный ПЦР-тест.

В эмирате Абу-Даби для вакцинированных туристов тест, который они обязаны сдавать по прибытии, будет действителен месяц, а для невакцинированных – 7 дней. Ранее невакцинированным туристам приходилось сдавать тест каждые 47 часов.

ПЦР-тесты в самих Эмиратах теперь обязательны только при появлении симптомов. Те, кто контактировал с пациентами, уже инфицированными COVID-19, должны будут пройти ПЦР-тест и наблюдаться в течение семи дней. Тем, кто был заражен COVID-19, потребуется карантин на пять дней.

ОАЭ теперь также прекратят публиковать данные о ежедневных случаях инфекции.

Как отмечает АТОР, в разных эмиратах ковидные ограничения могут отличаться. Например, для посещения мечети Шейха Зайда и Лувра в Абу-Даби нужен отрицательный тест (или прививка), а в Дубае все достопримечательности посещаются без дополнительных требований.

Возможно, со стартом высокого туристического сезона (он начинается в октябре) все эмираты смягчат ковидные требования.

/TOURBUS.RU