Новости Илья Уманский: «Туристы, которые уже приобрели турпакеты, не понимают, могут ли они совершить поездку» РСТ просит Ростуризм официально разъяснить, кто может путешествовать в условиях частичной мобилизации

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой содействовать в получении официальных разъяснений о том, какие категории граждан сейчас могут путешествовать, сообщила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь союза Ирина Тюрина. «Для тех, кто формально подпадает под мобилизационный резерв, необходимо определить понятные правила выезда за рубеж и внутри страны. Соблюдение этих правил поможет гражданам и их семьям беспрепятственно отправляться в турпоездки. Соответствующее письмо направлено вчера в Ростуризм», — рассказала она. Как напоминают авторы письма, в соответствии с ФЗ-31, лицам, подлежащим мобилизации, воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. «Таким образом, получается, что граждане РФ, находящиеся в запасе, не имеют права покидать места своего жительства без разрешения военных комиссаров не только в туристических целях, но и в рабочих. При этом, например, работники речных круизных судов, следующих по акваториям Волги, Дона, Камы и других рек, в ходе каждого рейса пересекают границы нескольких регионов», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении «Интерфакса». В РСТ опасаются, что неопределенность и отсутствие понятных гражданам правил поведения в нынешней ситуации может привести к тому, что вся туриндустрия в очередной раз будет парализована. «Туристы, которые уже приобрели турпакеты, забронировали гостиницы и другие услуги, не понимают, могут ли они совершить поездку, есть ли основания для отказа от туруслуг и каков его порядок. Те же, кто только планировал свой отдых, вынуждены массово отказываться от путешествий и оздоровления. По всем этим вопросам нужны не точечные, а централизованные разъяснения от уполномоченных органов государственной власти», — отмечается в письме за подписью президента РСТ Ильи Уманского. Напомним, что ранее глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечал, что "В законе написано, что запрещается выезд военнообязанных граждан с момента объявления мобилизации с постоянного места жительства. В тот момент, когда гражданин попадает в список по своему статусу мобилизации в число резервистов, согласно закону, он не может выезжать с постоянного места жительства. Если есть военная специальность, если человек проходил службу в рядах вооружённых сил РФ, если возраст до 35 лет, то это первая категория мобилизации. С большой долей вероятности сейчас этим туристам лучше не путешествовать за рубеж, чтобы по возвращении не получить уголовную статью за уклонение от призыва. Нужно пересмотреть свои планы на отдых. Что касается отдыха в РФ, без мобилизационного предписания, то я пока риска не вижу». При этом вчера Министерство обороны РФ официально заявило, что "в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается". /TOURBUS.RU

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