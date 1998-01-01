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ВЦИОМ: Большинство россиян минувшим летом организовывали свой отдых самостоятельно

К услугам туроператоров в прошедшем сезоне обращались лишь 10% опрошенных

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, обращались ли россияне этим летом в туристические фирмы.

Выяснилось, что минувшим летом в туристические фирмы обращались 10% россиян, которые провели отпуск вне дома. Показатель текущего года незначительно снизился по сравнению с предыдущим (13%).

«Такое снижение объясняется не только последствиями пандемии (первое падение пришлось на 2020 г. — 10%), но и сложившейся общественно-политической ситуацией», - отмечает ВЦИОМ.

Сегодня к услугам туристических фирм чаще прибегают молодые люди 18-24 лет, 35-44-летние (14%), граждане, довольные своими доходами (15%), аудитория с высшим образованием (14%). Среди тех, кто обращался этим летом в турфирмы, 73% отметили, что им удалось оформить тур или поездку.

Доля обращавшихся в туристические фирмы заметно выше среди тех, кто выезжал в отпуск в Крым (14%) или за границу (35%).

Также выяснилось, что больше половины россиян знают или слышали о программе национальных туристических маршрутов (61%), но хорошо осведомлены о ней только 9%. Большую информированность демонстрируют граждане старше 35 лет (62-73%), а также жители Уральского федерального округа (74%).

Среди молодежи 18-24 лет впервые услышали об этой инициативе 61%, среди 25-34-летних — 56%, хуже оказались информированы также проживающие в Южном (40% ничего не знают об этом), Северо-Кавказском (42%), Сибирском (42%) и Дальневосточном (44%) федеральных округах.

Напомним, что ранее ВЦИОМ сообщал, что этим летом отдохнули в другой стране 2% наших сограждан. Наиболее популярные направления отдыха в этой группе — Турция (34%), Абхазия (14%) и Казахстан (11%). Таиланд посетили 7% выезжавших за границу, Египет — 5%, ОАЭ и Армению — еще по 4%.

При этом провели отпуск в другом городе или регионе России 16% россиян, это максимальный показатель с 2018 г. (+5% к 2021 г. и +7% к 2020 г.). Курорты Краснодарского края посетили 7%, еще 2% отдыхали в Крыму.

Те, кто отдыхал в другом городе или регионе России, чаще всего выбирали посещение Санкт-Петербурга и Москвы (по 11%). Далее следуют Казань/Татарстан и Нижний Новгород — по 6%,

Алтай назвали 5%, Волгоград — еще 4%, по 3% побывали в Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде, Пятигорске и Иркутске.

В числе других направлений звучали Новосибирск, Бурятия, Великий Новгород, Тверь, Самара, Воронеж, Улан-Удэ, Пермь (по 2%).

/TOURBUS.RU