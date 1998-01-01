Новости Фам-трип в Египет: пирамида Хеопса, Сфинкс и ночной Каир Продолжается масштабный ознакомительный тур в Страну пирамид для московских MICE-агентств

Фам-трип в Египет для московских MICE-агентств и корпоративных клиентов, стартовавший в понедельник на курорте Эль Аламейн, продолжился вчера в Каире. На второй день поездки его участники отправились с нового средиземноморского курорта Эль Аламейн в Каир. Задача профессионалов - попробовать «на себе», как может быть организован комбинированный инсентив-тур «Аламейн + Каир». Такое сочетание курортного отдыха , экскурсионной, познавательной программы и деловой части хорошо востребовано у корпоративных заказчиков. И север Египта - идеальное направление для этого. Автобусный переезд по скоростной трассе с южного побережья Средиземноморья в Каир занимает три часа. Главный объект посещения туристов здесь, - конечно, долина Пирамид. Как правило, осмотр древнейших рукотворных сооружений на Земле занимает около трёх-четырёх часов. Комплекс пирамид и Сфинкс - единственное из сохранившихся семи чудес старого мира. Главная туристская Мекка - Пирамида Хеопса, построенная в 26-м веке до нашей эры. Никого не оставят равнодушными ни масштаб Пирамиды - ее высота 146 метров, а вес каменных плит, из которых она сложена, достигает 35 тонн, ни многочисленные гипотезы, ее невероятного строительства почти пять тысячелетий назад. Участники фамтрипа, как и их будущие туристы, совершили три остановки на территории комплекса Пирамид. Первую - у основания Пирамиды, где чувствуется масштаб этого грандиозного сооружения и можно подняться на 10-15 метров по ступеням вверх. Вторую - на смотровой площадке, откуда открывается лучший панорамный вид всего комплекса. И третью - у Храма Бога Солнца и 70-ти метрового Сфинкса, чья история также окружена ореолом таинственности. «Открыточное фото» на фоне Сфинкса - непременный элемент любой экскурсионной поездки в Египет. Какой инсентив-тур в Египте может обойтись без проживания и проведения гала-ужина или в роскошном отеле на берегу Нила? Знакомству с тремя отелями в центре столицы Каира была посвящена вторая половина вчерашней программы фамтрип. St.Regis, The Nyle Ritz Carlton, Ramses Hilton - даже названия этих премиальных отелей сразу говорят за себя. По словам управляющего директора египетской компании Arteria DMC - организатора фамтрип для россиян д-ра Мустафы Халиля, «список привлекательных для российских групп пятизвездников в Каире очень обширный. Помимо представленных отелей, заслуживают внимания Four Seasons, Sofitel, Steinerberger и другие». Безусловным фаворитом среди инспектированных отелей, по общему мнению участников, стал новый 35-ти этажный St.Regis, расположенный в центре города. Представлявший этот стильный, дизайнерский отель, директор его службы размещения Алан Кодзасов не скупился на слова «самый-самый»: «Самый большой объём инвестиций собственников из Катара в строительство отеля. Самый лучший отель не только в Каире и Египте, но и во всем регионе Саудовской Аравии. Самый большой выбор вин в ресторанах и барах - 160 наименований вин. Самая большая люстра «Сваровски» в общественных зданиях мира - в ней 252 тысячи кристаллов». Как отмечает генеральный директор компании «КТМС Трэвел» Михаил Абрамов, «у нашей компании есть FIT-клиенты, которые останавливаются в люксовых отелях Каира на одну-две ночи, чтобы совершить экскурсии в долину Пирамид или перед тем, как отправиться в круиз по Нилу. Знакомство со знаковыми гостиницами столицы Египта «вживую» было для меня очень полезным и поможет в дальнейшем их более точно предлагать разным заказчикам».

Ранним утром сегодня участники ознакомительной поездки совершили перелёт в Луксор. Здесь они осмотрят древний храмовый комплекс и совершат круиз по Нилу. Соорганизатор масштабного фам-трипа для профессионалов - российская компания MOLECULA Group. Поддержку мероприятию оказывают представительство по туризму Египта и авиакомпания Egypt Air. /TOURBUS.RU

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