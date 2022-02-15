«То, что в Турции можно было расплачиваться российской картой, было дополнительным фактором комфорта для туристов и хорошим источником дохода для местных ритейлеров и поставщиков услуг. Отказ турецких банков от работы с «Миром» не повлияет на туристов: вряд ли кто-то из-за этого отменит забронированный тур или передумает покупать поездку. Дело в том, что у российских туристов сейчас нет лучшего направления зарубежного отдыха, чем Турция», — сказала она сегодня в интервью турецкой газете Dunya..

 

По словам эксперта, подавляющее большинство российских туристов в Анталье выбирают отели с системой «все включено» и редко их покидают. Некоторые россияне могут провести отпуск, вообще не тратя денег на месте. Как отметила Ломидзе, больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсионные туры.