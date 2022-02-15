Новости Bloomberg: Все банки Турции больше не обслуживают карты «Мир» Решение о прекращении сотрудничества с системой "Мир" приняли вчера три ведущих госбанка страны

Три турецких госбанка — Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank — перестали принимать карты платежной системы "Мир", сообщает агентство Bloomberg, которое сегодня цитирует «Интерфакс». Как уточнил источник агентства, решение о прекращении сотрудничества с системой "Мир" было принято во вторник. В то же время, корреспондент ТАСС заявляет, что Ziraat и Halkbank пока продолжают выдавать лиры по картам «Мир», выпущенным неподсанкционными российскими банками. Ранее два турецких банка — Isbank и DenizBank — заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Таким образом, в Турции больше не осталось банков, которые принимают карты "Мир", - отмечает «Интерфакс». Кроме турецких банков, операции по картам "Мир" перестал проводить один из крупнейших банков Таджикистана Душанбе Сити Банк и вьетнамский банк BIDV. О приостановке обслуживания платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре, а также работы кобейджинговых карт Uzcard — "Мир" за рубежом сообщал и единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard. При этом по информации СМИ 23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание, на котором рассматривались альтернативы системе "Мир". Издание Aydinlik сегодня пишет, что в течение ближайших двух дней правительство Турции раскроет информацию о возможном проекте альтернативной платежной системы. Напомним, что 15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список главу НСПК Владимира Комлева. Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир"", — подчеркнули в ЦБ. Отказ турецких банков от работы с картой «Мир» не снизит интерес российских туристов к этому направлению, аннуляций туров связи с этим также не будет, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. «То, что в Турции можно было расплачиваться российской картой, было дополнительным фактором комфорта для туристов и хорошим источником дохода для местных ритейлеров и поставщиков услуг. Отказ турецких банков от работы с «Миром» не повлияет на туристов: вряд ли кто-то из-за этого отменит забронированный тур или передумает покупать поездку. Дело в том, что у российских туристов сейчас нет лучшего направления зарубежного отдыха, чем Турция», — сказала она сегодня в интервью турецкой газете Dunya.. По словам эксперта, подавляющее большинство российских туристов в Анталье выбирают отели с системой «все включено» и редко их покидают. Некоторые россияне могут провести отпуск, вообще не тратя денег на месте. Как отметила Ломидзе, больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсионные туры. /TOURBUS.RU

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