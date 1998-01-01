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28 сентября
Деловой туристический форум «Северная Пальмира» начал работу на берегах Невы
Двухдневная программа форума включает 16 мероприятий и объединяет более 20 регионов России
Вчера, 27 сентября в городе на Неве начал работу III деловой туристический форум «Северная Пальмира», открытие которого было приурочено к Всероссийскому дню туризма. Организатором форума выступил Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт Петербурга. Мероприятие проходит в гибридном формате при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.
В течение двух дней форум стал площадкой для диалога представителей малого и среднего бизнеса, а также важным деловым событием петербургской сферы гостеприимства.
Участие в открытии «Северной Пальмиры» принял председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. Он также выступил с докладом на пленарном заседании форума, которое прошло под девизом «Большая перезагрузка туриндустрии: ресурсы, возможности, вызовы для отраслевого сообщества».
«Одним из элементов сотрудничества между бизнесом и властью служат разработанные по поручению Губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова меры поддержки и стимулирования развития отрасли. Реализуемые в нашем городе инструменты поддержки туристских компаний оцениваются Ростуризмом как беспрецедентные, а итоги летнего сезона позволяют говорить о том, что Северная столица занимает одно из ведущих мест в стране по восстановления отрасли туризма.
Это подтверждают данные аналитиков - летом Петербург возглавил список самых популярных для отдыха городов. По данным сервисов бронирования, город на Неве в топе направлений у россиян для планирования осенних туристских поездок. В день профессионального праздника я хочу поблагодарить всех коллег за сотрудничество и огромный вклад усилий в преодоление современных вызовов, с которыми сталкивается индустрия гостеприимства.
В партнерстве и тесном взаимодействии нам удается разрабатывать новые проекты, выводить на рынок принципиально новые туристские предложения и программы, соответствующие требованиям времени и вызывающие большой интерес у наших гостей», - отметил Сергей Корнеев.
Он привел статистические данные - согласно «Турбарометру Санкт Петербурга», с начала 2022 года в городе побывали более 5,5 миллионов туристов и к концу этого года показатель может достигнуть 7 миллионов человек. Увеличилось не только количество гостей, но и средний чек за путешествие – он составил 36,5 тысяч рублей. Это на 14% выше показателей прошлого года. Также возросло количество дней, которые туристы проводят в Северной столице, при этом неизменно оценивая наш уровень гостеприимства как «высокий или очень высокий» – такую оценку поставили в этом году 92% туристов.
За девять месяцев с начала года туристы принесли в экономику Петербурга 230 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с итогами за весь 2021 год. При этом туризм в городе на Неве признан лучшим предложением в стране по соотношению «цена-качество».
Пленарное заседание собрало в БЦ «Невская Ратуша» 150 участников туристской индустрии Санкт Петербурга – руководителей отраслевых союзов, ассоциаций и объединений, туристских операторов и агентств, представителей гостиничной индустрии, курортно-санаторной сферы, транспортных компаний.
Двухдневная деловая программа форума включает 16 мероприятий, а его повестка объединяет более 20 регионов России.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
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