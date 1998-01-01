Более 10 представителей турбизнеса вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших российских менеджеров

В ежегодном рейтинге — топ-менеджеры компаний Fun&Sun и «Випсервис», курорта Красная Поляна, холдингов Cosmos Hotel Group и Azimut Hotels

Ассоциация менеджеров совместно с издательским домом «Коммерсантъ» опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает «Интерфакс».

Рейтинг разделен по функциональному признаку: отдельно выбираются топ-250 высших руководителей и лучшие 100, 50 и 25 директоров функциональных направлений.

В топ-250 бизнес-лидеров в разделе «Сервис» третье место занял председатель совета директоров туроператора FUN&SUN Тарас Демура. На пятом месте – генеральный директор курорта в Сочи «Красная Поляна» Андрей Круковский. За ним следует гендиректор российской управляющей компании в сфере гостеприимства и управления отелями «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыденнова.

Также лучшими высшими руководителями в разделе сервис стали вице-президент по России и Польше Radisson Hotel Group Мачек Мязек, президент Cosmos Hotel Group Алексей Акиндинов и генеральный директор Venedi Hotel Group Инна Пехова.

В Топ-100 финансовых директоров в разделе «Сервис и производство потребительских товаров» вошла вице-президент по финансам Cosmos Hotel Group Мария Чадина.

В рейтинге Топ-100 коммерческих директоров четвертое место занял заместитель генерального директора по продукту и операционной деятельности туроператора FUN&SUN, а на сегодняшний день – генеральный директор Владимир Рубцов.

Также в список попали коммерческий директор Radisson Collection Hotel, Moscow Ксения Лунь, региональный директор отдела продаж и маркетинга Azimut Hotels Moscow Ирина Ривкина и коммерческий директор холдинга по бронированию «Випсервис» Дмитрий Семыкин.

Среди топ-100 директоров по маркетингу директор департамента по маркетингу Cosmos Hotel Group Андрей Батурин и региональный директор по маркетингу и коммуникациям по Восточной Европе, России, Турции и Польше Radisson Hotel Group Екатерина Васильева заняли седьмое и восьмое места соответственно.

В первую пятерку топ-100 директоров по персоналу вошла директор по работе с персоналом и организационному развитию туроператора FUN&SUN Ксения Калинина. В топ-50 директоров по правовым вопросам в разделе сервис и производство потребительских товаров вошел вице-президент по корпоративным и имущественно-правовым вопросам Cosmos Hotel Group Евгений Тепляков.

Тройку лидеров в топ-50 директоров по отношениям с органами власти. Сервис и производство потребительских товаров замыкает заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно с 2001 года. Он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.

Путем экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег нескольких функциональных направлениях.

/TOURBUS.RU