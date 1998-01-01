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В Петербурге стартовал осенне-зимний туристический сезон

Началу нового сезона и Дню туризма был посвящен трехдневный фестиваль, прошедший в центре Северной столицы

Мультимедийная программа, посвященная Всероссийскому дню туризма, была представлена петербуржцам и гостям города в минувшие выходные. Мероприятие было организовано Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга при поддержке Федерального агентства по туризму. За три дня фестиваль в сердце города посетили 25 тыс. человек. Онлайн-трансляцию событий посмотрели более полутора миллионов человек.

23 сентября на Дворцовой площади ровно в 20:22 состоялось символическое открытие осенне-зимнего туристского сезона 2022-2023 годов. В честь этого события в сердце Петербурга появился новый фонтан и была «отчеканена» памятная монета – с помощью этих символов было загадано желание, чтобы туристы вновь и вновь возвращались в город на Неве.

В рамках фестиваля на главной площади города работали яркие павильоны с тематическими мультимедийными инсталляциями, показывающими Петербург как столицу разнообразных направлений современного туризма. Дизайн, спорт, водный туризм, новая туристская география, детский Петербург – был представлен многогранный потенциал города как «магнита» для путешественников всех возрастов и самых разных интересов.

Кульминацией мероприятия стал парад исторических парусников под створами разведенного Дворцового моста. В параде приняли участие легендарный бриг «Триумф», шхуны «Леди-Д» и «Надежда».

В зонах от партнеров фестиваля можно было прикоснуться к макету Луны, которая на три дня переехала на Дворцовую площадь из Планетария №1, заглянуть в самый современный троллейбус от «Горэлектротранса», сфотографироваться в граффити-зоне от хоккейного клуба СКА и выиграть билеты на их домашние матчи в сезоне 2022-2023.

Футбольный клуб «Зенит» в павильоне «Петербург – спортивная столица» представил все главные европейские и национальные трофеи петербургского клуба: Кубок и Суперкубок УЕФА, кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок России.

Крупнейшее в России парусное сообщество «Сила ветра» организовало на территории фестиваля фотовыставку, для которой укротители ветра собрали самые яркие моменты путешествий в Петербурге и других регионах Северо-Запада.

В субботу, 24 сентября, в рамках фестиваля состоялось закрытие мотосезона-2022. Колонна мотоциклистов совершила торжественный заезд по Центральному и Адмиралтейскому районам.

На Дворцовой площади в зоне ГТО можно было проверить свою ловкость, силу, гибкость и выносливость.

В честь Дня туризма Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга организовал уже традиционную социальную акцию «Гостеприимный Петербург». Бесплатные пригласительные в музеи, на экскурсии и водные прогулки были распространены среди жителей города, также часть приглашений была разыграна на сцене ежегодного культурно-просветительского фестиваля, посвященного Всероссийскому дню туризма.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга











