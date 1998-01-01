Новости Российские компании открыли курорт Аламейн Фам-трип для ведущих московских MICE-агентств стартовал вчера на новом египетском курорте

Фам-трип для двадцати ведущих московских MICE-агентств и корпоративных клиентов стартовал вчера на новом египетском курорте Эль Аламейн. Организаторы масштабного тура для профессионалов - российская компания MOLECULA Group и ее партнёр в Египте – принимающая компания Arteria DMC. Поддержку мероприятию оказывают представительство по туризму Египта и авиакомпания Egypt Air. Первый день фам-трипа его участники посвятили знакомству с новым курортом Эль Аламейн, расположенном на южном берегу Средиземного моря недалеко от Александрии. Эль Аламейн начал создаваться с «нуля» всего пять лет назад. За это короткое время на побережье появилась развитая туристическая инфраструктура - отели категорией 4-5*, оперный театр, торговый молл, рестораны, кинотеатр, магазины, современные дороги и автомобильные развязки. Гостиничный сектор курорта представлен десятком гостиниц - включая люксовые пятизвездники Regal Heights и Rixos El Alamein. В отличие от египетских курортов Красного моря на средиземноморском Эль Аламейне мягкий климат, нет летней жары - даже в июле-августе столбик термометра обычно не поднимается выше +35С. Благодаря этому туристский сезон здесь длится круглый год. И сами обеспеченные египтяне предпочитают отдыхать здесь с мая по октябрь. Береговая пляжная линия нового курорта протяжённостью 11 километров. За мелкий белый песок и ярко-бирюзовую воду моря участники фамтрипа сразу же назвали Аламейн египетскими Мальдивами. В настоящее время в Аламейне завершается строительство нескольких комплексов высотных отелей и апартаментов, яхтенной бухты, Дворца Президента, комплекса правительственных зданий. В ближайшие два года Эль Аламейн станет не только популярным круглогодичным курортом Египта, но и летней правительственной столицей страны. Трудно представить, что ещё совсем недавно это место на берегу Средиземноморья было частью пустыни и к тому же было буквально напичкано тысячами мин - наследием Второй Мировой войны - противостояния на севере Африки Великобритании и Германии. Пока что путь до курорта начинается в Каире - дорога занимает 3,5-4 часа. В непосредственной близости от Аламейна находятся два современных аэропорта - Borg El Arab (50 км к востоку) и, построенный в этом году Эль Аламейн (44 км на запад). Возможно, уже этой осенью на курортов правятся первые чартеры из Москвы. Как отмечает управляющий директор компании Arteria DMC д-р Мустафа Халиль, «трёх-четырехдневную программу пребывания на курорте лучше всего комбинировать с Каиром. В Эль Аламейне помимо деловой составляющей для корпоративных групп можно организовать много интересных активностей. Например, посещение оазиса Сива (Siwa) с термальным спа-комплексом, древней Александрии, морской круиз на яхте». По мнению генерального директора компании «Демлинк Атлас» Ирины Карнауховой, «у Аламейна хорошие перспективы стать в ближайшем будущем интересным MICE-направлением для российских групп. Здесь есть все, что любят и к чему привыкли наши клиенты - гостиничная инфраструктура, конференц-залы любого формата, природа и история. Но не следует забывать, что до завершения строительства курорта туристы будут проводить основное время на территории отелей». В сегодняшнем расписании ознакомительной поездки российских MICE-агентств посещение комплекса Пирамид и знакомство с Каиром. В последующие дни - перелёт в Луксор, круиз по Нилу и многое другое. /TOURBUS.RU

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