Новости Туроператоры: Продажи снизились на 25-30% Эксперты комментируют сложную ситуацию на рынке выездного туризма

Как сообщает сегодня РСТ, «Спустя почти неделю после объявления о частичной мобилизации ситуация на туристическом рынке остается непростой. По-прежнему нет полной ясности, могут ли выезжать за рубеж военнообязанные. Как утверждают юристы, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», ограничения на свободное перемещение у военнообязанных возникают уже с момента объявления о мобилизации. Согласно разъяснениям Ростуризма, если человек не получил повестку, то отправляться в поездку он может. Также в телеграм-канале Минобороны вчера было официально объявлено, что «в частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается». Что будет дальше, непонятно. Все это, по словам туроператоров, создает на рынке нервную атмосферу». «Продажи остановились, – сообщил генеральный директор компании Tour Express Андрей Крапивной. – Не знаю, насколько уместно сейчас вообще говорить о выездном туризме, но у нас две группы запланированы на ноябрь в Латинскую Америку, и туристы настроены вполне оптимистично, никто снимать поездки не собирается. Вопросы об отменах задают в основном те, кто подпадает под мобилизацию. Мы будем стараться минимизировать их потери, но большая часть стоимости приходится на перелет, это международные регулярные перевозчики, для них мобилизация – не аргумент». Туроператор «Джет Тревел» сейчас также на паузе, говорит заместитель генерального директора компании Максим Приставко: «Паники у туристов нет, но нет и новых заявок на поездки. Забронированные тоже пока не отменяются. Возможно, людям просто не до этого. Возможно, их не касаются ограничения. Мы, кстати, изучили забронированные заявки на месяц вперед. Там не оказалось туристов группы риска, так что ждем развития ситуации». За последнюю неделю, по словам г-на Приставко, была только одна заявка на поездку в Рим в начале октября. «Это наш VIP-клиент, он действительно отправляется в поездку с целью туризма. Все забронировано и оплачено».

По словам генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, ситуация сейчас даже более нервная, чем после 24 февраля. «Сейчас перспективы непонятные, поэтому у нас много аннуляций, возвращаем деньги с учетом понесенных расходов. Продаж очень немного, они единичного характера, так как авиабилетов уже практически нет. Они появляются случайно, если кто-то отказался и они всплыли в системе. На более поздние даты заявки есть. Есть даже бронирование Нового года. Но в основном мы занимаемся сейчас разруливанием критических ситуаций, связанных с отменами туров».

Как заявил генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, 21 сентября, после сообщения о частичной мобилизации, объем бронирований по всем выездным направлениям компании упал на 25%. При этом продажи авиабилетов выросли на те же 25%. «Оценивая дальнейший спрос, можно ожидать, что после первого шока произойдет стабилизация рынка, и, с учетом ограничения на выезд военнообязанных, я бы рекомендовал закладывать в планирование спад в пределах 20-25%», – сказал г-н Кобищанов в ходе прошедшей конференции для турагентств. Продажи туров за рубеж у туроператоров снизились почти на 30%, сообщает в свою очередь сегодня АТОР. «Туроператоры оценивают общий спад продаж на текущий момент в 25-30%. Также упала и глубина продаж – если даже бронирования есть, то максимум за 2-3 недели до заезда. В некоторых компаниях отмечают, что снижение продаж связано с тем, что на ближайшие даты раскуплены все зарубежные туры», — говорится в сообщении. В АТОР подчеркивают, что многим желающим купить тур мешает подорожание авиабилетов, связанное с резко возросшим спросом на зарубежные рейсы. «При этом есть направления, где цены не выросли. Например, Куба. И, кроме того, у крупных компаний, использующих для перевозки туристов чартерные программы и блоки на регулярных рейсах, также не произошло резкого роста цен», — добавили в ассоциации. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка