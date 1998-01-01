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Cегодня — День туризма

Свой праздник сегодня отмечают около 4 млн профессионалов отечественной туриндустрии

Глава Ростуризма Зарина Догузова поздравила работников туристической отрасли с Днем туризма, который отмечается сегодня, сообщает «Интерфакс».

«В этот день я с огромной благодарностью и теплотой поздравляю миллионы работников нашей отрасли с профессиональным праздником – Днем туризма! Сегодня туризм, пожалуй, самая молодая и одна из самых перспективных отраслей экономики нашей страны, в которой каждый может найти призвание, в том числе молодежь.

Отельеры и рестораторы, туроператоры и турагенты, гиды и инструкторы и еще десятки профессий, благодаря которым возможны интересные, комфортные и безопасные путешествия», — сказала она в видеообращении.

Зарина Догузова напомнила, что государство сегодня обратило внимание на туризм и многое делает для его развития.

«За последние годы заработали десятки новых программ поддержки бизнеса и людей – льготные кредиты для инвесторов, гранты для малого и среднего бизнеса в туризме, различные программы поддержки детских и молодежных путешествий, меры по созданию привлекательной курортной и туристической среды и многое другое.

И как результат этой работы – миллионы занятых, десятки тысяч вовлеченных предпринимателей и, конечно же, миллионы туристов и путешественников всех возрастов», — подчеркнула она.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко также поздравил работников туристической отрасли с профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года по темпам восстановления после пандемии показателей туристической отрасли Россия показала один из лучших результатов в мире.

По данным Ростуризма, число россиян, занятых обслуживанием туристов, составляет сегодня до 4,5 млн человек. Одно рабочее место в туризме гарантированно создает еще порядка 1,5 мест в смежных отраслях, а в некоторых регионах больше. Суммарно благодаря туризму в стране обеспечивается около 10 млн рабочих мест.

Услуги в этой сфере предлагают более 200 тыс. компаний, занятых в 40 видах экономической деятельности — туроператоров, турагентов, транспортных компаний, ресторанов, кафе, отелей, музеев, компаний, предоставляющих услуги гидов и инструкторов, производящих сувениры и других.

Как подчеркивают в ведомстве, туризм формирует 2,8 % российского ВВП, а его услугами пользуются ежегодно 60 млн россиян.

Напомним, что День туризма отмечается с 1980 года. Праздник был учрежден Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO) для повышения внимания к отрасли со стороны правительств во всех странах мира.

Ежегодно организация выбирает для него определенную тему и страну, которая станет центром празднования. В этом году тема праздника — «Переосмысление туризма», а официальные церемонии проходят на острове Бали в Индонезии.

/TOURBUS.RU

