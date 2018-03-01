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За восемь месяцев российский турпоток в Турцию превысил три млн человек

Наши туристы заняли второе место по числу иностранных прибытий в Турцию

Российские туристы заняли второе место по числу иностранных прибытий в Турцию в январе-августе после Германии, турпоток из нашей страны за этот период превысил 3 млн человек, следует из статистики министерства культуры и туризма республики, которую сегодня опубликовал «Интерфакс».

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России вырос на 18% и составил 3.003.836 человек. По этому показателю наша страна заняла второе место.

Лидером въезда в январе-августе 2022 года стала Германия (3,85 млн), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в два раза. Среди лидеров также Великобритания, откуда приехали 2,4 млн путешественников. За ней следует Болгария (1,7 млн), замыкает первую пятерку Иран (1,5 млн туристов).

Согласно статистике Минтуризма Турции, всего в стране с января по август отдохнули 32,5 млн туристов, включая граждан республики. Между тем, иностранный турпоток составил 29,3 млн, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,1 млн).

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались Стамбул (10,2 млн), Анталья (8,6 млн), провинции Эдирне (3,1 млн), Мугла (2,1 млн) и Измир (1,03 млн).

При этом в августе число туристов из России на турецких курортах сократилось на 11% год к году и составило 806,5 тыс. человек. Чаще всего страну посещали немцы – 858,3 тыс. туристов (рост на 40,5%), а самый большой прирост показали туристы из Великобритании — в 25 раз, до 550 тыс.

Общий турпоток иностранцев в Турцию в августе подскочил на 58,3% и достиг 6,3 млн человек. Чаще всего страну посещали немцы — 858,3 тыс. туристов (рост на 40,5% год к году), а самый резкий прирост показали туристы из Великобритании — в 25 раз, до 550 тыс.

В августе более трети всего турпотока (35,9%) пришлось на Анталью, более четверти (26,4%) — на Стамбул.

/TOURBUS.RU