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Порт нового кластера «Волжское море» в Завидово принял первый теплоход

Для Тверской области порт является флагманским туристическим проектом

В Тверской области на реке Шоша начал работу новый речной порт. Причал – одно из сооружений крупного транспортно-пересадочного узла туристско-рекреационного кластера «Волжское море». 24 сентября порт принял первый теплоход компании «ВодоходЪ».

Для Тверской области порт является флагманским проектом. Напомним, что строительство крупного транспортно-пересадочного узла началось в 2020 году. Строительство ведется за счет средств субсидии из федерального и регионального бюджетов, а также привлечения инвестиций на территорию особой экономической зоны Завидово. Сейчас начал работу причал длиной 791 метр и акватория порта.

Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, среднегодовой пассажиропоток составит 204 тысяч человек (более 1 тыс. человек в сутки). Порт сможет принимать экскурсионные, прогулочные, спортивные и маломерные суда, и даже современные лайнеры. Вне периода навигации на зимнюю швартовку в порту смогут встать порядка пяти круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов.

«Это первый порт, который был специально спроектирован для приема туристических судов. У нас отличная инфраструктура. Порт позволит туристам совершать путешествия на более длинные расстояния, минуя шлюзы, и путешествие может начаться уже здесь. Туристы смогут посещать интересные места, насыщаясь впечатлениями.

Это флагманский проект, который включает в себя не только порт, но и кластер «Волжское море», это место притяжения для всех россиян», - отметила министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова.

Как отметил генеральный директор компании “ВодоходЪ” Ришат Багаутдинов, более 70 процентов клиентов «Водохода» - уже постоянные путешественники, которые многое видели и ждут новые маршруты, поэтому новая точка судозахода очень важна.

Транспортно-пересадочный узел будет принимать речной, железнодорожный и автомобильный транспорт. Сюда пройдет из Москвы прямая железнодорожная ветка Октябрьской железной дороги, а также подъездная автомобильная дорога, которая соединит порт с региональной трассой, появится парковка. Москвичи смогут добираться до курорта за час.

Транспортный узел – уникальный туристический и инфраструктурный объект. Он станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю.

Ожидается, что поток туристов, приезжающий отдыхать на курорт Завидово, возрастет в 3 раза, и здесь активно расширяют свои возможности. Сейчас в «Завидово» туристы могут остановиться в отеле Radisson Resort & Residences, Zavidovo, клубном отеле «Завидово», гостиничном комплексе «Ямская слобода», или в мини-отеле банного комплекса в Zavidovo Spa Village, а сейчас идет строительство нового апарт-отеля на 440 номеров и отелей уровня 4 и 3 звезды. Здесь также появится крытый всесезонный центр семейных развлечений с аквацентром.

Окончательное формирование территории курорта Завидово завершится к 2030 году с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию.

/TOURBUS.RU

