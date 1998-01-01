Кения смягчила правила въезда

Для въезда в страну теперь достаточно ПЦР-теста, попасть в Кению из Москвы можно рейсом «Эфиопских а/л» через Адис-Абебу

По информации АТОР, Кения смягчила правила въезда - теперь попасть в страну смогут также непривитые туристы.

По последним правилам, все путешественники старше 12 лет, прибывающие в Кению через любой пункт въезда, должны будут предъявить подтверждение либо вакцинации против COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до вылета.

Путешественники в возрасте до 12 лет освобождаются от этих требований.

Любой путешественник старше двенадцати лет без подтверждения вакцинации или ПЦР-теста или с симптомами, похожими на грипп, должен пройти экспресс-тест на антиген за свой счет. Он стоит $30. Если будет положительный результат теста на антиген RDT, турист должен будет сделать ПЦР-тест за дополнительную плату в размере $50, а также самоизолироваться в соответствии с рекомендациями по изоляции Минздрава Кении.

Любой путешественник, прибывающий в Кению с симптомами, похожими на грипп, должен будет заполнить форму на платформе Jitenge" независимо от возраста или статуса вакцинации. В случае положительного результата теста на антиген им также необходимо будет пройти ПЦР-тест на COVID-19 за свой счет.

Как напоминает АТОР, прямых рейсов в Кению из России нет. Туроператоры предлагают туры в эту страну на базе стыковочных рейсов. В основном, это «Эфиопские авиалинии». Перевозчик летает в Кению (Найроби и Момбаса) из Москвы с пересадкой в Аддис-Аббебе трижды в неделю.

Прилететь в Найроби можно также рейсами Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Egyptair.

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/TOURBUS.RU